İLK YARI ZORLANAN BELÇİKA, İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU
Dünya Kupasında Belçika, ilk yarıda zorlandığı Panama engelini, ikinci yarıda bulduğu gollerle aştı: 3-0.
Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Panama karşı karşıya geldi. Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı.
GOLLER MERTENS VE LUKAKU'DAN
Müsabakada Belçika adına golleri 47. dakiakda Dries Mertens ve 69. ve 75. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 2. golün asistini Kevin De Bruyne, 3. golün asistini ise Eden Hazard yaptı.
Belçika bu sonuçla gruba 3 puanla başladı.
Kaynak: haberinburada
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