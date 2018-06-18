Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Panama karşı karşıya geldi. Rusya'nın Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Belçika 3-0 kazandı.

GOLLER MERTENS VE LUKAKU'DAN

Müsabakada Belçika adına golleri 47. dakiakda Dries Mertens ve 69. ve 75. dakikada Romelu Lukaku kaydetti. 2. golün asistini Kevin De Bruyne, 3. golün asistini ise Eden Hazard yaptı.

Belçika bu sonuçla gruba 3 puanla başladı.

Kaynak: haberinburada