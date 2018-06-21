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İLK UÇAĞIN İNDİĞİ 3. HAVALİMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ


İlk uçağın indiği 3. Havalimanı havadan görüntülendi
Tarih : 21 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : İlk Uçağın İndiği 3. Havalimanı Havadan Görüntülendi(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının ilk inişi gerçekleştirdiği 3. havalimanının büyük bölümü tamamlandı. Havalimanının son hali havadan görüntülendi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANLARINDAN BİRİSİ OLACAK

Yolcuların geliş ve gidiş için kullanacağı bu bina Avrupa üzerindeki en büyük ve en son teknolojiyle donatılmış bir yapıya sahip olacak. Toplam 5 adet Pier binaları ile yolcuların rahatça iniş ve biniş yapabileceği terminal binası, yolculara ve uçaklara büyük rahatlık sağlayacak. Pier binaları yolcuların iniş ve biniş yapabilmeleri için kullanılan bölüm anlamına geliyor. Pier binalarıyla birleşecek olan körükler ile dünyanın en büyük uçakları bile yolcu indirip bindirebilecek. Yapılacak olan terminal binası 1.3 milyon m² ile dünya üzerindeki tek çatı altında yapılan en büyük proje olacak.

3 ADET BAĞIMSIZ PİSTİ OLACAK

Yapımı devam eden İstanbul 3. Havalimanı'nın ilk etabında toplam 3 adet bağımsız pist yapılacak. Diğer etapların tamamlanmasıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda pist sayısı 6 adet olacak.

HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ DÜNYADA TEK

Lale figürlü tasarımı ile 2016 Mimarlık ödülüne layık görülen kule 90 metre yüksekliğinde olacak. 6085 metre karelik alanında 90 metre yükseklikte inşa edilecek kulede organik- eğrisel formların yapılabilmesi için cam elyaf takviyeli beton malzeme kullanılacak. Kule iki kontrol katından oluşacak. En üst katta hava trafik kontrolörleri, bir alt katta ise yer trafik kontrolörleri görev yapacaktır. 16 kişilik personel için çalışma imkanı sağlanacak. Kontrol katlarında yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı ve 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi yapılacak.

HAVALİMANINA ŞEHİR KURULACAK

Terminal binası önünden başlayıp güney sınırlarına kadar uzayacak olan geniş alanda yeni bir şehir kurulacak ve içerisinde ofis alanları, oteller, camii, konferans ve fuar merkezi , hastahane gibi alanlar hizmet verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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