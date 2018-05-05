İLK KEZ BU KADAR NET ÇEKİLDİ! RUS KOZMONOT UZAYDAN AYIN BATIŞINI YAYINLADI
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Rus kozmonot Oleg Artemev Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net bir şekilde görüntülemeyi başardı.
Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.
DAHA ÖNCE KIBRIS'IN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI
Dünya'nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay'ın görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrıs'ın görüntülerine yer vermişti.
"SELAM VERİN" NOTU PAYLAŞTI
Oleg Artemev, Kıbrıs'ın görüntüsünü 'Tanrıça Afrodit'in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksekliğinden. Önce 'Olympus'un yüksekliğinden' yazmak istedim.
'Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz'in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin' notu ile paylaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havada 'garip Koku' Paniği! Yolcular Fenalaştı, Uçak Acil İniş Yaptı
- Anne Kazada Yaşamını Yitirdi, Çocukların Aldığı Hediye Torpido Gözünden Çıktı
- Mayıs Ayında Kar Sürprizi! Yağmurla Uyuyup Karla Uyandılar
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar