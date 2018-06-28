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İlk iş olacak! YAŞ'a Başkanlık ayarı

İLK İŞ OLACAK! YAŞ'A BAŞKANLIK AYARI

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte Yüksek Askeri Şura'nın yapısı da yeni sisteme uyumlu hale getirilecek. YAŞ'a yaklaşık 4 bin 500 albay tamamı girecek.

Tarih : 28 Haziran 2018, 07:50
Puan Ver : İlk İş Olacak! Yaş'a Başkanlık Ayarı(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte Yüksek Askeri Şura'nın yapısı da yeni sisteme uyumlu hale getirilecek.

Yetki kararnamesi ya da ilk başkanlık kararnamelerinden biri, yaklaşan Yüksek Askeri Şura toplantısı için çıkarılacak. Şura, yeni dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. YAŞ'a bu yıl sayıları yaklaşık 4 bin 500'ü bulan albayların tamamı girecek.

OHAL KALKMADAN YAYINLANACAK

YAŞ'a girecek askeri personele ilişkin çalışmalar ise uzunca bir süredir devam ediyor. Listeler üzerindeki çalışmalarda özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemeler yoğunlaşmış durumda. Halen ankesörlü soruşturmalarını da kapsayan sayısı 3 binden 5 bine çıkan ihraç listesinin de YAŞ öncesi OHAL kalkmadan yayınlanması bekleniyor.

ALBAYLARIN TAMAMI GİRECEK

YAŞ'a bu yıl sayıları yaklaşık 4 bin 500'ü bulan albayların tamamı girecek. Yeni düzenlemeler uyarınca, general ve amiraller için 1 yıllık bekleme süresi bile yeterli olurken kuvvetlerde daha çok 3 veya 4 yıllık rütbe bekleme süresini dolduran personele yönelik değerlendirmelerin öne çıktığı öğrenildi.

KÜLLİYE'DE İLK YAŞ

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ), ağustos başında toplanması planlanıyor. TSK personelinin terfi, atama ve emekliliklerinin belirleneceği YAŞ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ardından toplanacağı için bu yıl ilklere sahne olacak. YAŞ'a cumhurbaşkanı ve başkomutan olarak Erdoğan başkanlık edecek.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ardından Genelkurmay Başkanlığı Çakmak Salonu yerine Çankaya Köşkü'nde toplanan YAŞ'ın, bu yıl ilk kez Külliye'de toplanması bekleniyor. Külliye'deki YAŞ toplantısının, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının gerçekleştirildiği yüksek güvenlikli toplantı salonunda yapılacağı belirtiliyor.

YETKİ DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Daha önce başbakanın çağrısıyla ve başbakan başkanlığında toplanan YAŞ'ın yeni sistemdeki ilk toplantısı için Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması gerekiyor. Bu kapsamdaki düzenleme de yetki kararnamesi ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacak.

YAŞ'ın yeni sisteme tam uyumunun sağlanması için düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirilmesi ağırlık kazanıyor. Bu durumda, yaklaşan Yüksek Askeri Şura için çıkarılacak kararname, ilk başkanlık kararnamelerinden biri olacak.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Yüksek Askeri Şura'ya ilişkin çalışmalar, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığı nezdinde aylar öncesinden başladı. Seçim süreci de dahil olmak üzere Şura'nın sekreteryasını yürüten Milli Savunma Bakanlığında yoğun toplantılar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Kaynak: Yenişafak)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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