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İlk Defa Ezan Dinleyen Hristiyan Youtuber Gözyaşlarına Hakim Olamadı

İLK DEFA EZAN DİNLEYEN HRİSTİYAN YOUTUBER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hristiyan Youtuber, hayatında ilk defa ezan dinlediği anları çektiği video ile takipçileriyle paylaştı. Genç kız, ezanı dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : İlk Defa Ezan Dinleyen Hristiyan Youtuber Gözyaşlarına Hakim Olamadı(7/10)3

Hristiyan Youtuber, hayatında ilk defa ezan dinledi. Bu anları kayıt altına alan genç kız, videoda gözyaşlarına hakim olamadı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hayatında ilk defa dinlediği ezanla tüyleri diken diken olan Hristiyan YouTuber kızın tepkisi sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

İşte genç kızın tepkileri...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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