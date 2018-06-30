İLK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU! İŞTE FRANSA'NIN RAKİBİ
Soçi Fisht Olimpik Stadyumunda oynanan mücadelede ilk gol 7. dakikada geldi.
Suarez'in ortasında Cavani topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. (1-0)
İlk yarıda başka gol çıkmazken maça eşitlik getiren gol 55'de Pepe'nin kafa vuruşuyla geldi. (1-1)
PORTEKİZ'İN GOLÜ PEPE'DEN GELDİ
Turnuvanın gözdesi Muslera böylece Rusya'da ilk golünü Pepe'den yedi.
Uruguay'ı tekrar öne geçiren gol yıldız golcü Cavani'den geldi. (2-1)
Portekiz'de oyuna Quaresma, Fernandes ve Andrea Silva dahil olurken Uruguay'da sakatlanan Cavani'nin yerine Stuani oyuna girdi.
İlerleyen dakikalarda Portekiz eşitlik için aradığı golü bulamadı ve böylece turnuvaya veda etti. Uruguay ise çeyrek finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Aym, Chp'nin Ohal Kanunlarına İlişkin İptal Başvurularını Reddetti
- Malezyalılar Ülkenin Borcunu Ödemek İçin Para Topladı
- Alaatin Çakıcı Tarafından Tehdit Edilen Hakan Albayrak Sessizliğini Bozdu: Ne Yapacağımı Bilmiyorum
- Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralandı
- Terör Örgütü Pkk, Mevlüt Bengi Cinayetini Üstlendi
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar