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İLK ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU! İŞTE FRANSA'NIN RAKİBİ


İlk çeyrek final eşleşmesi belli oldu! İşte Fransa'nın rakibi
Tarih : 30 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : İlk Çeyrek Final Eşleşmesi Belli Oldu! İşte Fransa'nın Rakibi(5/10)1

Soçi Fisht Olimpik Stadyumunda oynanan mücadelede ilk gol 7. dakikada geldi.

Suarez'in ortasında Cavani topu kafayla ağlara göndererek takımını öne geçirdi. (1-0)

İlk yarıda başka gol çıkmazken maça eşitlik getiren gol 55'de Pepe'nin kafa vuruşuyla geldi. (1-1)

PORTEKİZ'İN GOLÜ PEPE'DEN GELDİ

Turnuvanın gözdesi Muslera böylece Rusya'da ilk golünü Pepe'den yedi.

Uruguay'ı tekrar öne geçiren gol yıldız golcü Cavani'den geldi. (2-1)

Portekiz'de oyuna Quaresma, Fernandes ve Andrea Silva dahil olurken Uruguay'da sakatlanan Cavani'nin yerine Stuani oyuna girdi.

İlerleyen dakikalarda Portekiz eşitlik için aradığı golü bulamadı ve böylece turnuvaya veda etti. Uruguay ise çeyrek finale yükselerek Fransa'nın rakibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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