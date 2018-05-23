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İlişkiler bıçak sırtı! Çin'de ABD'li diplomata 'Sonic' saldırı

İLİŞKİLER BIÇAK SIRTI! ÇİN'DE ABD'Lİ DİPLOMATA 'SONİC' SALDIRI

Çin'in güneyinde görevli ABD hükümeti çalışanı anormal ses ve basınç hissi yönünde bildirimde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Çin'deki personelini uyardı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : İlişkiler Bıçak Sırtı! Çin'de Abd'li Diplomata 'sonic' Saldırı(6/10)2

Çin'in güneyinde görevli bir ABD hükümeti çalışanının garip ses ve basınç hissettiği yönünde bildirimde bulunduğu belirtildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ÇİN'DEKİ PERSONELİNİ UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığının Çin'deki vatandaşlarına gönderdiği e-postada, Çin'deki bir ABD hükümet çalışanının, anormal ses ve basınç hissi yönünde bildirimde bulunduğu, ABD yönetiminin konuyla ilgili ülkedeki personelini bilgilendirdiği ifade edildi. E-postada ABD Konsolosluğunun bulunduğu Guangcou'da ortaya çıkan duruma neyin yol açtığının ise henüz bilinmediği bildirildi.

HAVANA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANLARININ SONİK SALDIRIYA MARUZ KALDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, Küba'daki ABD diplomatlarının yaşadığı benzer vakayı hatırlattı. ABD'nin Havana'daki büyükelçiliğinde 2016-2017 yıllarında diplomatlar ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı. Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.

SONİK PATLAMA NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgasıdır. Bu dalgalar kulak tarafından toplanır ve beyinde ses olarak algılanır. Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20ºC sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır. Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur. Sonik patlamayı anlamak için öncelikle Doppler olayına değinmemiz gerekecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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