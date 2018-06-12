İLÇE MERKEZİNE İNEN DOMUZLAR VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI OLDU
Muğla Bodrum'da geçen 2 hafta boyunca kenar mahallelere inen domuzlar, bu kez şehrin en işlek caddesinde görüldü. Vatandaşlar, evlerin arasında dolaşan domuzları elleriyle besledi.
Bodrum'da aç ve susuz kaldıkları için iki haftadır ilçenin kenar mahallelerine inen domuz sürüleri, bu kez şehrin merkezinde görüldü.
DOMUZLARI GÖREN VATANDAŞLAR KAMERALARINA SARILDI
Turistik Gümbet Mahallesi'nin İnönü Caddesi'nde dolaşan yaklaşık 30 domuzun yer aldığı sürü, caddeden karşıya geçerken otomobillere aldırış etmedi. Yavrularıyla lüks villaların da aralarında yer aldığı evlerin bahçelerine giren domuzlar, bol bol su içti. Mahalle halkı, eliyle ekmek ve su verdiği domuzların fotoğrafını çekmeyi de ihmal etmedi.
"TEK DERTLERİ BİR LOKMA YİYECEK VE BİRAZ SU"
Vatandaşlardan Mehmet Bekar (32), "Kış aylarında su ve yiyecek sıkıntısı çekmeyen domuzlar, yaz aylarında bunları bulamıyor. O nedenle şehrin merkezine kadar indiler. Tek dertleri, bir lokma yiyecek ve biraz su. Yavruları ile dolaşıyorlar, onları beslemeleri lazım. Kimseye bir zararları yok. Bodrumlular onlara, onlar da şehirde yaşayanlara alıştı" dedi.
Kaynak: haberinburada
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