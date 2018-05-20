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İlber Hoca'dan Merkel'i topa tuttu: İlkel!

İLBER HOCA'DAN MERKEL'İ TOPA TUTTU: İLKEL!

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Erdoğan'la görüşen Türk futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaklaşımını "ilkellik" olarak nitelendirdi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : İlber Hoca'dan Merkel'i Topa Tuttu: İlkel!(8/10)4

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretinde görüştüğü Türk asıllı futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'in yaklaşımını "ilkel" olarak nitelendirdi.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunun düzenlediği "Osmanlı ve İstanbul'un Fethi" konulu konferans için ABD'de bulunan Prof. Dr. Ortaylı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 3 Türk futbolcuyu İngiltere ziyareti sırasında kabulü ardından Türk asıllı Alman milli futbolcular Özil ve Gündoğan'ın Merkel ve Grindel tarafından hedef alınmasını "ilkellik" olarak değerlendiren Ortaylı, "Bazı çevrelerin amaçlarını anlamak kolay değil gibi görünüyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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