İstanbul Kadıköy'de yemeğe konulacak biber nedeniyle anne ile ikiz kızları arasında başlayan kavgada araya giren baba kalp krizi geçirerek öldü. Adli Tıp, Necati Timuçin'in ölümüne neden olan kalp krizini kavganın tetiklediği yönündeki tespiti üzerine 34 yaşındaki ikiz kardeşler Dilan ve Dilara'ya, babalarının "bilinçli taksirle ölümüne neden olmaktan" dava açıldı. Kız kardeşler bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

BİBER KAVGASI BÜYÜDÜ

Kadıköy'de oturan Necati ve Ayşe Nurten Timuçin çifti ile çocukları arasında sürekli tartışma yaşanıyordu. 21 Mayıs 2016 tarihinde mağdur Ayşe Nurten T., yemek yaptığı sırada ev işlerine yardım eden N.G.'ye biberleri göstererek, 'biberleri doğra, yemeğe koyarız' dedi. Bu sırada mutfağa gelen kızı Dilara, 'Bu biberleri Dilan almış, biz kullanmayalım Dilan'ın biberlerini' dedi. Annesi Nurten T. ise, 'Bunları baban aldı, parasını baban veriyor. Biz de kullanabiliriz' şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine anne Nurten T.ile kızı Dilara T.arasında başlayan tartışma, Dilan T.'nin de mutfağa gelmesiyle büyüdü.

BİBER TARTIŞMASINDA BABA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bağrışmaları duyarak mutfağa giren baba Necati Timuçin, kızlarını annelerinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine babalarına vurmaya başlayan kızlar, ellerindeki tabakları ve cam eşyaları babalarının üzerine attı. Bu sırada Dilara, eline kırık cam parçası alarak babasının üzerine yürürken, Dilan da mutfaktan aldığı bıçağı annesinin sağ omzuna sapladı. Aile arasında çıkan kargaşada fenalaşarak yere yığılan baba Necati T., kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İKİZ KIZ KARDEŞLERİN HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından ikiz kız kardeşler 34 yaşındaki Dilara ve Dilan T. hakkında babalarının kalp rahatsızlığını bilmelerine rağmen ona saldırdıkları iddiasıyla dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Dilara T. hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, Dilan T.'nin ise, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "üstsoya karşı basit yaralama" suçlarından 3 yıl 2 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

TARTIŞMA KALP HASTALIĞINI TETİKLEDİ

Dosya kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda kronik kalp damar hastalığı bulunan maktülün, tartışma olayının efor ve stresi tetiklediği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Anadolu 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Dilan ve Dilara T.ile mağdur anneleri Ayşe Nurten T. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"KALP HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Duruşmada savunma yapan sanık Dilan T., olay günü tartışma sesleri üzerine mutfağa gittiğini söyleyerek, "Annem ile Dilara'nın tartıştığını gördüm. Ben gittiğimde annem Dilara'ya, 'Bir üniversite bitirdin, ikincisini de okuyorsun da ne oldu?' dedi. Dilara cevap verdi ben de cevap vermemesini söyledim. Bu sırada babam geldi. Annem ile Dilara'yı uzaklaştırmaya çalıştı. Annemin elinde bıçak olduğu için annemi durdurmaya çalıştım. Ben anneme yönelik yaralama amaçlı bıçakla, babama yönelik tabak çanak atmak suretiyle yaralamaya yönelik eylemde bulunmadım. Olay yatıştıktan sonra babam önce salona geçti oturdu. Daha sonra dışarı çıkmak üzere kapıya geldiğinde fenalaştı.Babamın daha önceden kalp rahatsızlığı hastalığı olduğuna dair herhangi bir bilgimiz yoktu" dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Bunun üzerine mağdur Ayşe Nurten T. de olay gününü anlatarak, "Bana karşı bıçakla herhangi bir saldırıları olduğunu hatırlamıyorum. Şikayetçi değilim. Kızlarımın cezalandırılmalarını da istemiyorum. Ayrıca eşimin kalp rahatsızlığı olduğu hususunda herhangi bir teşhis ve belirti yoktu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, maktülün olay tarihinden önceki tedavi kayıtlarının SGK İl Müdürlüğü'nden istenmesine karar veren mahkeme, sanık Dilara T.'nin bir sonraki celse hazır edilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: haberinburada