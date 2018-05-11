Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

'İKİNCİ TURA AKŞENER KALIRSA DESTEKLER MİSİNİZ' SORUSUNA İNCE'DEN YANIT


'İkinci tura Akşener kalırsa destekler misiniz' sorusuna İnce'den yanıt
Tarih : 11 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : 'ikinci Tura Akşener Kalırsa Destekler Misiniz' Sorusuna İnce'den Yanıt(6/10)2

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin memleketi Rize'de düzenleyeceği miting öncesi Trabzon'da basın toplantısı düzenledi.

"AKŞENER'İN OTOBÜSÜNE BİNERİM"

İnce'nin konakladığı oteldeki toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. İnce, "Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda destekler misiniz?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa destek olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi" şeklinde yanıt verdi.

"CUMA'YA YETİŞECEĞİM, HOCA BEKLEMEZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Muharrem İnce, basın toplantısında son soruya yanıt veremeyince katılımcılardan biri "İki dakika bekleyemez misiniz" diye sordu. İnce,"Cuma'ya yetişeceğim, hoca beklemez" yanıtını verdi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler:   İkinci  Tura  Akşener  Kalırsa  Destekler  Misiniz    Sorusuna  İnce  Den  
Yanıt    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER