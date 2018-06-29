İKİ ÜLKE, 46 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA
Dünya Kupasında üst turda eşleşen Uruguay ile Portekiz, 46 yıl sonra karşılaşacak.
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında yarın karşı karşıya gelecek Uruguay ile Portekiz, 46 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.
İki takım son olarak 1972'de karşılaşmıştı. Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak Uruguay-Portekiz karşılaşması saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.
SADECE 2 KEZ KARŞILAŞTILAR
İki ekip bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Uruguay ile Portekiz tarihlerinde ilk kez 26 Haziran 1966'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaştı. Hazırlık maçını ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı.
Taraflar son olarak 2 Temmuz 1972'de Brezilya'da kozlarını paylaştı. Brezilya Kurtuluş Kupası'ndaki maç 1-1 sona erdi.
URUGUAY 55. MAÇINA ÇIKACAK
Dünya Kupası tarihinin en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor.
Ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kupayı kazanan Uruguay, toplam 54 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 23'ünde sahadan galibiyetle ayrılan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 kez de sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 85 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.
PORTEKİZ'İN 30. SINAVI
Son 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılan Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 29 maça çıktı.
Bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Avrupa temsilcisi, 48 gol atarken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ankara'da Gözaltına Alınan Chp'li Eren Erdem'in İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
- Doğurduğu Bebeği, 5'inci Kattan Atan Genç Anneye Müebbet İstemi
- Askerlikte Bir Dönem Sona Erdi!
- Beyoğlu'nda, Uyuşturucunun Etkisiyle İntihara Kalkışan Abd'li Turist Son Anda Kurtarıldı
- Kanserden Bacağını Kaybeden Genç Kız 3. Kez Kansere Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
- Kask Takan Hırsızlar, 3 Yaşındaki Çocuğu Annesinin Elinden Alıp Kaçırmaya Çalıştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar