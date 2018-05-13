Fransız siyasetçi Gillet, Türk bayrağıyla kutlamaya giden taraftarlar için "Provokatör" deyince Fransa'da forma giyen Umut Bozok ile Başakşehirli Mevlüt Erdinç'in hedefi oldu.

Fransa'da Front National partisi mensubu Yoann Gillet'in dün milli futbolcular Umut Bozok ve Mevlüt Erdinç'le Twitter üzerinden atışması sosyal medyayı salladı.

Her şey Gillet'nin Bozok'un formasını giydiğini ve bu sezon Ligue 1'e yükselen Nimes takımıyla ilgili attığı tweet ile başladı. Gillet, Nimes'in başarısını kutlamaya gelen taraftarlar arasında Türk bayrağının açılmasına tepki gösterirken "Ne yazık ki birileri Nimes'i Türkiye'yle karıştırmış ve yetkililer de bu provokasyona izin vermiş" ifadelerini kullandı.

Fransız politikacı Yoann Gillet

UMUT BOZOK: BU BANA YAPILMIŞ BİR JEST

Gillet'nin ırkçı mesajına ilk tepki takımın yıldız ismi Umut Bozok'tan geldi. Bozok, Gillet'ye "Sayın Gillet, sanırım bu Nimes'de oynayan bir Türk oyuncuya yapılmış bir jest ve sanırım o Türk oyuncu da benim." dedi.

Fransız siyasetçi ise Bozok'a "Yeteneğinizi tebrik ediyorum. Nimes'i gururlandırıyorsunuz. Ancak benim sözüm, size değildi. Ben, provokasyon duygusuyla hareket edenleri hedef aldım." şeklinde cevap verdi.

MEVLÜT DE VURDU: KENDİSİ YÜZDE BİN IRKÇI

Bozok'un ardından Gillet'ye bir sert tepki de Medipol Başakşehir'in yıldızı Mevlüt Erdinç'ten geldi. Erdinç, Bozok'un tweet'inin altına "Onu (Gillet) tanımıyorum ama bence kendisi %1000 ırkçı." mesajını yazdı. Gillet ise Erdinç'e "PSG'deki patlamanızdan sonra hala söyleyecek bir şeyiniz var mı?" şeklinde alaylı bir karşılık verdi.

Gillet'nin Erdinç'le adeta dalga geçen mesajı sosyal medyanın gündemine oturdu ve Fransız siyasetçiye Twitter üzerinden tepki yağdı.

Kaynak: haberinburada