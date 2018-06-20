İKİ KEZ OY KULLANIP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞAN KADIN, GÖZALTINA ALINDI
Yurt dışında kullanılan oy sayısının 1 milyon 486 bin 532 olduğunu belirten YSK Başkanı Sadi Güven, "İki kez oy kullandığı tespit edilen vatandaş gözaltına alındı" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, dün sosyal medyada bir anda yayılan ve gurbetçi vatandaşın hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullandığına dair paylaşım yapılan şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
S.E adlı kişinin hem Belçika'da hem de Türkiye'de oy kullandığı iddiası sosyal medyada çok tartışılmıştı. S.E sosyal medya hesaplarında iki kere oy kullanmasına ait fotoğraflar paylaşmıştı.
"ARKADAŞLARIMIZ ÇOK YOĞUN ÇALIŞTI"
Güven şunları söyledi: "60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştı. Ben bu çalışmada emeği geçen başta dışişleri personeli olmak üzere herkese teşekküre diyorum. Uçaklarla bugün Avrupa'nın tamamını getireceğiz. Diğer ülkelerden bir kısmı zaten bize geldi. Seçim günü sandıklar açıldıktan sonra aynı anda o sandıkları açmaya başlayacağız.
PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika'da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir'de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik kendi sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. Aynı isimle ancak farklı kimlikleri taşıyan kişilerin olduğunu gördük ana baba adlarını.
"GÖZALTINA ALINDI"
Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs İzmir'de gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor.
5 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAK
Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin yasa maddesi var çok açık. Biz bunun takipçisi olacağız.
"VATANDAŞLARIMIZIN HAKKIYLA OYUNU KULLANMASINI İSTİYORUZ"
Şiddetli şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk. Ve İzmir'de gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı soruşturmaya devam ediyor. Vatandaşımızın dürüst bir şekilde hakkıyla oyunu kullanmasını istiyoruz. Kimsenin suistimaline izin vermedik, vermeyeceğiz. Hem savcılıklarımız, hem biz yakalama durumundayız ve gereğini yapacağız."
Kaynak: haberinburada
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