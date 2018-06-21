İKİ KEZ OY KULLANAN KADIN İLE İLGİLİ SAVCILIK KARARINI VERDİ
İki kez oy kullanan kadın, Ankara'da Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İki kez oy kullandığı için İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra savcılıkça serbest bırakıldı.
KADIN, İKİ KEZ OY KULLANMIŞTI
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada fotoğraf paylaşarak, hem Belçika Brüksel'de hem de İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda oy kullandığı algısı yaratan Şengül Erdoğan hakkında soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde haberlerin çıkması üzerine Şengül Erdoğan, İzmir Selçuk'ta polise teslim olmuştu.
İSİM BENZERLİĞİNİ KULLANMIŞ
Erdoğan, bugün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirildi. Soruşturmayı '298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve 'sahtecilik' yönünden başlatan savcılık, ilk aşamada Erdoğan'ın, ilk oyunu gerçek ikinci oyunu da sahte kimlikle kullandığı üzerine yoğunlaştı.
Ancak yapılan nüfus kayıt incelemesinde Şengül Erdoğan adında Belçika'da yaşayan iki farklı Türk vatandaşının bulunduğu tespit edildi. Savcılığa YSK'dan gelen bilgiye göre de Şengül Erdoğan adıyla Belçika'da kullanılan oyun 17 Haziran Pazar, saat 16.20'de, İzmir'de kullanılan oyun da 18 Haziran Pazartesi, saat 17.16 sıralarında kullandığı belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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