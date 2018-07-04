Whatsapp'tan Kullanıcılarına Müjde: Binlerce Dolar Dağıtacak
Araç Kalabalığın Ortasına Daldı! Korkunç Kaza Kamerada
16 Yaşındaki Kız, Erkeklere Çıplak Pozlarını Gönderip Hediye Aldırıyor
Dünyaca Ünlü Bankadan Çok Kritik Uyarı: 98 Krizi Tekrarlanabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Olacak Mı? Destici İddialara Son Noktayı Koydu
Bodrum'da Uber Avı! Her 3 Araçtan 2'sine Ceza Kesildi
Yüzlerce Kızı Kaçıran Eli Kanlı Terör Örgütü, Plastik Poşeti Yasakladı
İki Kardeşin Eve Götürdüğü Mühimmat Patladı: 3 Yaralı
Muharrem İnce, Ysk'nın Açıkladığı Resmi Sonuçları Değerlendirdi
Türkiye'yi Sarsan Küçük Kız Ölümlerinin Ardından Kritik İdam Çıkışı!
Rusya İle Öso Ateşkes Konusunda Anlaşma Sağlayamadı
Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
Ysk Başkanı Güven, Erdoğan'ın Mazbatasını Tbmm'ye Teslim Etti
Nargile Kafede Sergilenen Aslan, Ekipleri Harekete Geçirdi
Abd'li Senatörden Türkiye'ye Küstah Tehdit!
4 Gündür Aranan Yusuf'la İlgili Gelen Son Haber Ailesini Umutlandırdı
Ysk Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mazbatasını Teslim Ediyor
Süper Lig Fikstürünün Çekileceği Tarih Belli Oldu
Terör Örgütü Ypg, Münbiç'ten Çekiliyor Mu? Abd'den İlk Açıklama Geldi
Ysk Resmi Sonuçları Açıkladı! İşte Meclis'teki Milletvekili Dağılımı

İki kardeşin eve götürdüğü mühimmat patladı: 3 yaralı

İKİ KARDEŞİN EVE GÖTÜRDÜĞÜ MÜHİMMAT PATLADI: 3 YARALI

Şanlıurfa'da iki kardeşin Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı. Olayda anne ve iki çocuğu yaralandı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 21:20
Puan Ver : İki Kardeşin Eve Götürdüğü Mühimmat Patladı: 3 Yaralı(8/10)4

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kardeş iki çocuğun Suriye sınırında buldukları türü bilinmeyen mühimmat, götürdükleri evde kurcalarken patladı. Olayda Emine Badem (33) ile kızı Elif (15) ve oğlu Ali Badem (12) yaralandı.

İKİ KARDEŞ, MÜHİMMATI KURCALARKEN PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, akşam saatlerinde Akçakale'nin Suriye sınırındaki Büyüktokaç Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır hattındaki arazide oynayan Elif ve Ali Badem kardeşler, sınır hattındaki arazide türü henüz bilinmeyen mühimmat buldu. İki kardeş, eve götürdükleri mühimmatı kurcalarken patlama meydana geldi.

EKİPLER EVDE İNCELEME YAPTI

Olayda Emine Badem ile kızı Elif ve oğlu Ali Badem yaralandı. Patlama sesiyle eve gelenlerin ihbarıyla sevk edilen sağlık görevlileri yaralı anne ile 2 çocuğunu ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılar acilde tedaviye alınırken, eve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler, çevresinde önlem aldıkları evde inceleme yaptı.

MÜHİMMATIN TÜRÜ VE NE OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Daha önce Suriye'den atıldığı ve patlamadığı tahmin edilen mühimmatın türü ve ne olduğu araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İki  Kardeşin  Eve  Götürdüğü  Mühimmat  Patladı  3  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER