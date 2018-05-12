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İki kardeşe yıldırım çarpmıştı, dün ağabeyi bugün ise kendisi öldü

İKİ KARDEŞE YILDIRIM ÇARPMIŞTI, DÜN AĞABEYİ BUGÜN İSE KENDİSİ ÖLDÜ

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 17 yaşındaki genç yaralanmış, ağabeyi ise hayatını kaybetmişti. Yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 15:00
Puan Ver : İki Kardeşe Yıldırım Çarpmıştı, Dün Ağabeyi Bugün İse Kendisi Öldü(6/10)2

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Dayip Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün yaşanan olayda Dayip Öztürk'ün ağabeyi Halil Öztürk de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İKİ KARDEŞİN BULUNDUĞU ALANA YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ

Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil Öztürk (19) ve Dayip Öztürk(17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım düşmüş, olayda Halil Öztürk hayatını kaybetmişti.

DÜN AĞABEYİ BUGÜN İSE KENDİSİ ÖLDÜ

Yaralı olarak 112 Acil Servisi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Dayip Öztürk'ün ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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