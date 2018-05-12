İKİ KARDEŞE YILDIRIM ÇARPMIŞTI, DÜN AĞABEYİ BUGÜN İSE KENDİSİ ÖLDÜ
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 17 yaşındaki genç yaralanmış, ağabeyi ise hayatını kaybetmişti. Yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Dayip Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün yaşanan olayda Dayip Öztürk'ün ağabeyi Halil Öztürk de olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İKİ KARDEŞİN BULUNDUĞU ALANA YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ
Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil Öztürk (19) ve Dayip Öztürk(17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım düşmüş, olayda Halil Öztürk hayatını kaybetmişti.
DÜN AĞABEYİ BUGÜN İSE KENDİSİ ÖLDÜ
Yaralı olarak 112 Acil Servisi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Dayip Öztürk'ün ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 5 Yaşındaki Minik, Sokakta Oynarken Kaybolup Çarşıya Kadar Geldi
- Talihsiz Gelin Ve Damat Kamerada! Düğün Yerine Karakola Gittiler
- Erdoğan'dan İngiliz İş Adamlarına Çağrı: Türkiye'den Konut Alın
- Son Dakika! Bahçeli Af Konusunda Kararlı: Sözümüzün Arkasındayız
- Londra'ya Giden Erdoğan Mesajı Havada Verdi: Sandıklara Hakim Olun
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
- Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
- Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
- Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor'dan Aldığı Puanla Ligde Kalmayı Garantiledi
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar