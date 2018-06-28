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İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti
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İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti

İKİ GÜN BOYUNCA SOKAKTA KALIP AÇLIKTAN BİTKİN DÜŞEN YAŞLI KADINI POLİS FARK ETTİ

Şanlıurfa'da gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda kalarak açlıktan bitkin düşen alzheimer hastası 85 yaşındaki Suriyeli kadın, polis tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 11:50
Puan Ver : İki Gün Boyunca Sokakta Kalıp Açlıktan Bitkin Düşen Yaşlı Kadını Polis Fark Etti(10/10)6

Şanlıurfa'da, evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan yaşlı kadın bulunarak, ailesine teslim edildi. Gittiği hastaneden eve dönmeye çalışırken kaybolan ve 2 gün boyunca dışarıda kalarak açlıktan bitkin düşen alzheimer hastası 85 yaşındaki Suriyeli kadın, polis tarafından ailesine teslim edildi.

ÖNCE YEMEK YEDİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, hastaneye gittikten sonra evinin yolunu hatırlamayarak kaybolan ve 2 gün boyunca sokakta kalan 85 yaşındaki Suriye uyruklu alzheimer hastası Zahit Abbas isimli yaşlı kadın, açlıktan bitkin düşmüş halde polis tarafından bulundu. Polisler açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşen kadının karnını doyurdu. Lokantaya götürülen yaşlı kadına polis memurları kendi elleriyle yemek yedirdi. Daha sonra yaşlı kadın ailesine teslim edildi.

POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Yaşlı kadının oğlu Halid Abbas, annesini bulup kendilerine teslim eden polislere teşekkür etti. Başından geçenleri anlatan Zahit Abbas, "iki tane polis komşum, oğlum, kardeşim gibi sahip çıktı!. Gün içinde sabah çıktım, öğleden sonra geldim. Kaybolduğumu bilemedim evim nerede. Yoldan geçenlere sordum, bana dediler ki polise haber ver evini bulsunlar" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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