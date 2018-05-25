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İKİ ÇOCUK ANNESİ GEL BERABER OLALIM TEKLİFİNİ REDDEDİNCE ÖLDÜRÜLDÜ


İki Çocuk Annesi Gel Beraber Olalım Teklifini Reddedince Öldürüldü
Tarih : 25 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : İki Çocuk Annesi Gel Beraber Olalım Teklifini Reddedince Öldürüldü(10/10)6

İstanbul Küçükçekmece'de, 5 ay önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Seher Çetintaş, kendisiyle birlikte olmak isteyen Ahmet Kalender'i reddedince kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Seher Çetintaş, Küçükçekmece'de tekstil şirketinde çalışıyordu. 5 ay önce eşinden boşanmıştı. Evliliğinden 2 çocuğu vardı. Seher Çetintaş, eşinden boşandıktan sonra aynı işyerinde çalışan Ahmet Kalender'in "Beraber olalım" teklifini kabul etmedi.

NE YAPTIYSA VAZGEÇİREMEDİ

Ahmet Kalender, ısrarından vazgeçmedi. Seher Çetintaş, ardı arkası kesilmeyen talepleri her seferinde reddedince Kalender, taciz ve tehdide başladı. Önce Seher Çetintaş'ı darp ederek elmacık kemiğini kırdı. Genç kadını çocukları üzerinden de tehdit etti. Seher Çetintaş, çocuklarına zarar verir endişesiyle polise şikayetçi olamadı. İşyerinden ayrıldı. Yeni başvuru yaptığı iş yerlerine de Kalender'in baskısıyla başlayamadı.

ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Seher Çetintaş, tehditlerine devam eden Ahmet Kalender'le yüz yüze görüşerek olayı çözmeye çalıştı. Çetintaş ve Kalender, önceki akşam Küçükçekmece'de bir kafede bir araya geldi. Çetintaş, Kalender'e, "Beni ve ailemi rahat bırak, bir daha görüşmek istemiyorum" dedi ve kafeden dışarı çıktı. Peşinden gelen Kalender, tabancasını çıkartarak Çetintaş'a peş peşe ateş etti.

KAFEDEN ÇIKAN POLİS MEMURU YAKALADI

Seher Çetintaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sırasında kafede bulunan bir polis memuru silah seslerini duyunca dışarı çıktı. Kaçan Kalender'i yakaladı. Ahmet Kalender, Küçükçekmece Araştırma Büro Amirliğinde sorguya alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Ahmet Kalender, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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