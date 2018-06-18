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İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 1 ÖLÜ, 17 YARALI


İki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü, 17 yaralı
Tarih : 18 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 17 Yaralı(7/10)3

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki aile arasında silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada muhtar Mustafa Pınar (68), av tüfeği ile vurularak öldü. Kavgada 1'i çocuk 17 kişi bıçak, taş ve sopalarla yaralandı.

TARTIŞMA TAŞ, SOPA VE SİLAHIN KULLANILDIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam ilçenin Kılılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma birden büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail K.'nin (27), evden getirdiği av tüfeği ile ateş etmesi sonucu Çakırdere Mahallesi Muhtarı Mustafa Pınar hayatını kaybetti. Kavgada İsmail K. ile birlikte Ahmet P. (27), Emre P. (26), Alpaslan P. (24), Ali P. (40), Samet T. (19), B.T. (14), Tayyip T. (20), Abdurrahman T. (31), Mehmet Ali T. (23), Ali T. (40), Ercan T. (42), Ramazan K. (51), Bekir K. (18), Mehmet B. (25), Ömer K. (32) ve Salih K. (40) bıçak, taş ve sopalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

MUHTAR OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Pınar'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık durumu iyi olan yaralılardan İsmail K., Bekir K. ve Ramazan K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği de jandarma tarafından ele geçirildi. Olayın ardından jandarma mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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