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IKBY sandığa gidiyor! Barzani seçim tarihini açıkladı

IKBY SANDIĞA GİDİYOR! BARZANİ SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin 30 Eylül tarihinde yapılacağını açıkladı.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Ikby Sandığa Gidiyor! Barzani Seçim Tarihini Açıkladı(7/10)3

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Barzani, parlamento seçimlerinin bu yıl 30 Eylül tarihinde yapılacağını açıkladı.

16 EKİM OLAYLARI YÜZÜNDEN SEÇİM ERTELENMİŞTİ

Geçen yıl 1 Kasım'ında yapılması planlanan seçimler, 16 Ekim'de yaşanan olayların ardından ertelenmişti. IKBY'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumuna karşılık olarak Irak yönetimi, birliklerini Kerkük'e doğru harekete geçirmiş ve bölgeyi 16 Ekim'de tamamen ele geçirmişti.

KARAR IKBY BAĞIMSIZ YÜKSEK SEÇİM KOMİSYONU'NA İLETİLDİ

Başbakanlık yetkilileri Barzani'nin seçim tarihi konusundaki kararını IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na ilettiğini doğrularken bu karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MEVCUT MİLLETVEKİLLERİNİN GÖREV SÜRESİ 8 AY UZATILMIŞTI

Normal şartlarda 1 Kasım 2017'de yapılması gereken IKBY'deki milletvekili genel seçimleri, 'siyasi partilerin yeterli hazırlığı yapamaması ve 25 Eylül 2017'de gerçekleştirilen gayrimeşru referandum' nedeniyle yapılamamış ve IKBY Meclisi mevcut 4'üncü dönem milletvekillerinin görev süresini 8 ay uzatma kararı almıştı.

EYLÜL'DEKİ SEÇİMLER KONUSUNDA SİYASİ PARTİLER HEMFİKİR

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, şubat ayında yaptığı açıklamada 'bölgedeki seçimlerin Eylül ayına ertelenmesi konusunda siyasi partilerin hemfikir olduğunu' belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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