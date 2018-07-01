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İhracat, Haziran'da Yüzde 5 Artarak 12,6 Milyar Dolar Oldu
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İhracat, Haziran'da Yüzde 5 Artarak 12,6 Milyar Dolar Oldu

İHRACAT, HAZİRAN'DA YÜZDE 5 ARTARAK 12,6 MİLYAR DOLAR OLDU

TİM verilerine göre, Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12,6 milyar dolara yükseldi.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 12:00
Puan Ver : İhracat, Haziran'da Yüzde 5 Artarak 12,6 Milyar Dolar Oldu(8/10)4

TİM verilerine göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5 artarak 12 milyar 602 milyon dolara yükseldi. İhracat, ilk 6 ayda ihracat yüzde 7,4 artışla 81,9 milyar dolara çıktı. Son 12 aylık ihracat yüzde 9,7 artışla 161,5 milyar dolara ulaştı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Yılın 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 41,4 artarak 35 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.

AB'YE YAPILAN İHRACAT ARTTI

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 45 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,9 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 357 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya, 858 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla İspanya izledi.

İthalatta ilk sırayı 2 milyar 80 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 732 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolarla İngiltere takip etti.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN PAYI

Teknoloji yoğunluğuna göre mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,1 iken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti.

Mayısta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 11,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: haberinburada



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