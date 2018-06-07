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İHA'YA SON BAKIŞ! SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ANINDA İMHA EDİLDİ


İHA'ya son bakış! Saldırı hazırlığındaki teröristler anında imha edildi
Tarih : 07 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : İha'ya Son Bakış! Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Anında İmha Edildi(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK'nın ana kampı olan Kandil'e yönelik başlattığı operasyonda çember yavaş yavaş daralırken, insansız hava aracının tespit ettiği saldırı hazırlığındaki 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.

BORDO BERELİLERE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER VURULDU

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçik, Kandil'e yönelik düzenlediği operasyonu adım adım sürdürüyor. Teröristlerin ana kampı olan Kandil'e doğru ilerleyen Bordo bereli komandoların en büyük destekçisi ise milli insansız hava araçları oluyor. Irak'ın kuzeyindeki Dalya bölgesinde iki terörist, roket sisteminin kurulduğu hakim tepede saldırı hazırlığındayken insansız hava aracıyla tespit edildi. Koordinatların Türk jetlerine iletilmesi üzerine harekete geçen pilotlar, hedefi yerle bir etti.

İşte, teröristlerin insansız hava aracına yakalandığı an.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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