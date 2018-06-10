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İhaneti Affeden Kibariye'nin Ailesi Kızlarıyla Görüşmeme Kararı Aldı

İhaneti Affeden Kibariye'nin Ailesi Kızlarıyla Görüşmeme Kararı Aldı

İHANETİ AFFEDEN KİBARİYE'NİN AİLESİ KIZLARIYLA GÖRÜŞMEME KARARI ALDI

İhanet haberlerinin ardından eşini affederek tatile çıkan şarkıcı Kibariye'nin ailesi kızlarıyla görüşmeyi kesti.

Tarih : 10 Haziran 2018, 08:20
Puan Ver : İhaneti Affeden Kibariye'nin Ailesi Kızlarıyla Görüşmeme Kararı Aldı(6/10)2

İhanet dedikodularının ardından eşi Ali Küçükbalçık'la İzmir'e tatile giden Kibariye'nin "Kocam bana ne zaman seni istemiyorum der, ben o zaman kaçar giderim" diyen Kibariye, ailesinden veto yedi.

AİLESİ GÖRÜŞMEYİ KESTİ

Kibariye ve Ali Küçükbalçık'ın barışmalarını onaylamayan ailesi, şarkıcı ile görüşmeyi kesti.

"KOCAM SENİ İSTEMİYORUM DERSE, KAÇAR GİDERİM"

Bodrum'da eşiyle birlikte görüntülenen ünlü sanatçı, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Her şeyin yolunda olduğunu belirten Kibariye, evliliği hakkında şunları söyledi: "Evliliğimle ilgili açıklamamı yaptım, bunun üzerine bir daha konuşmam gerekmez. Çünkü ben her zaman derim ki her insanın hatası vardır. Hatasız kul olmaz. Hataların tekrarı olmasın bu yeterli. Benim kocam bana derki 'ben seni istemiyorum', ben o zaman kaçar giderim. Biz çok iyiyiz, çocuğum var boyumca, yarın bugün evlenecek kızım var benim, geçti gitti."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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