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İETT, Ramazana Özel Otobüs Hatlarını Hizmete Aldı

İETT, RAMAZANA ÖZEL OTOBÜS HATLARINI HİZMETE ALDI

İstanbulluların ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için İETT'nin planladığı ramazan hatları, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : İett, Ramazana Özel Otobüs Hatlarını Hizmete Aldı(5/10)1

İETT'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının gelmesiyle İETT, İstanbullulara kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlamak amacıyla ramazana özel hatları yeniden planladı. İstanbulluların ramazan ayında manevi alanlara rahat bir şekilde ulaşması için planlanan ramazan hatları vatandaşların hizmetine sunuldu.

EYÜPSULTAN-BEYAZIT HATTI DEĞİŞMEDİ

Eyüpsultan- Beyazıt (R3 hattı) ramazan hattının güzergahı bu yıl da değişmedi. Güzergah, Eyüp Sultan, Düğmeciler, Nişanca, Eyüp Bulvarı, Demirkapı, Şehitlik, Edirnekapı Surdışı, Edirnekapı, Acıçeşme, Karagümrük, Atikali, Yavuzselim, Balipaşa, Hasan Halife Mahallesi, İskenderpaşa, Aksaray, Ordu Caddesi, Laleli ve Beyazıt'tan oluşuyor.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

Eyüpsultan-Beyazıt hattı sayesinde vatandaşlar tarihi yarımada üzerinde bulunan Ayasofya, Sultanahmet, Beyazıt, Süleymaniye, Şehzadebaşı, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Fatih, Mihrimah Sultan ve Eyüp Sultan gibi camileri ziyaret etme fırsatı bulacak. Ramazan ayına özel Beyazıt-Eyüp Sultan arasında hizmet verecek ramazan hattı iş günleri ve hafta sonu 3 otobüsle 7 gün 24 saat hizmet verecek.

HAT SAATLERİ

Eyüpsultan-Beyazıt, ramazan hattına ilaveten bu yıl ramazan ayında Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan-Yenikapı Marmaray Metrobüs İstasyona R5 hattı 17.00 ile 01.45 saatleri arasında ring olarak, R1 Uzunçayır - Maltepe Sahil Parkı hattı ile 18.45 ile 02.55 arasında karşılıklı seferler yapacak. Ayrıca R2 Yenikapı Marmaray-Cevizlibağ hattı 18.30-01.45 arasında, R6 Tepeüstü-Maltepe Sahil hattı ise 18.00-02.40 arasında hizmet verecek.

Ramazan ayında yolcuların yararlanması için başka ek seferler de konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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