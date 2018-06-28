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İett Duyurdu! Yks'ye Girecek Öğrencilere Ve Görevlilere Toplu Ulaşım Ücretsiz
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İETT Duyurdu! YKS'ye Girecek Öğrencilere ve Görevlilere Toplu Ulaşım Ücretsiz

İETT DUYURDU! YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE VE GÖREVLİLERE TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İETT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarını ücretsiz olacağını duyurdu.

Tarih : 28 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : İett Duyurdu! Yks'ye Girecek Öğrencilere Ve Görevlilere Toplu Ulaşım Ücretsiz(8/10)4

İETT, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

ÖĞRENCİLER VE SINAV GÖREVLİLERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK

İETT'nin internet sayfasında yer alan duyuruya göre, öğrenciler sınav belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve sınavdan dönüşlerde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz geçiş sağlayabilecek.

İETT'den yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Sayın yolcularımız 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu ulaşım araçlarımız ücretsizdir. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini göstererek sınava gidiş ve dönüşlerinde ücretsiz geçiş sağlayabilirler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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