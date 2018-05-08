Sık sık ayrılık haberiyle gündeme gelen ve sosyetik güzel İdil Fırat'la yemek yerken görüntülen Mert Fırat, bu sefer de Hande Doğandemir ile görüntülendi.

Son zamanlarda sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Mert Fırat ve Hande Doğandemir, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Dostlarıyla pazar kahvaltısı yapan ikilinin, keyifli hali dikkat çekti. Fırat ise, İdil Fırat'la samimi şekilde objektiflere takılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

BİRBİRİNİ TAKİP ETMİYORLAR

Diğer yandan Mert Fırat ve İdil Fırat birbirini takip ederken, Hande Doğandemir'le takipleşmiyorlar.

İDİL FIRATLA GÖRÜNTÜLENDİ

Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi ve çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada