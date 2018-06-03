Sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Mert Fırat ve İdil Fırat, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kahvaltı yaparken muhabirlere yakalanan çifte, İdil Fırat'ın dedesi ve erkek kardeşi eşlik etti.

HESABI İDİL ÖDEDİ

Geçtiğimiz hafta Fransa'da aşkları belgelenen ikili, dört saat boyunca mekanda keyifli dakikalar geçirdi. Kısa sürede aileye giren oyuncunun hesap geldiğinde, lavaboya gitmesi ve hesabı sevgilisinin ödemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Birlikteliklerini kabul etmeyen çiftin, aşklarını artık göz önünde yaşamaya başladı.

Oyuncu Mert Fırat, meslektaşı Hande Doğandemir'le kısa süre önce ayrılarak İdil Fırat'la yeni bir aşka yelken açtı.

Kaynak: haberinburada