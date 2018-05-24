İCRALIK OLAN KİBARİYE'YE BİR DARBE DAHA: EŞİNİN SEVGİLİSİ HAMİLE KALDI
Ali Küçükbalçık'ın usta sanatçı Kibariye'yi, Lübnanlı bir kadınla Kıbrıs'ta aldattığı haberlerinden sonra şimdi de genç kadının Küçükbalçık'tan hamile olduğu ortaya çıktı.
1 Mayıs 2018 tarihinde Kibariye'nin 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık çalışanlarının parasını ödemediğini ve Kibariye'yi aldattığı Sözcü tarafından ortaya çıkarılmıştı.
SEVGİLİSİ BEBEK BEKLİYOR
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın, Lübnan asıllı bir kadın ile ilişkisinin olduğu ve mal varlığını Kıbrıs'ta bulunan kumarhanelerde tükettiği magazin kulislerinde oldukça konuşulmuştu. Son olarak Küçükbalçık'ın Lübnan asıllı sevgilisinin hamile olduğu iddia edildi.
SEVGİLİSİ VE KARISININ EVLERİ 5 DAKİKALIK MESAFEDE
Genç kadın, Kibariye ve eşinin oturduğu Ataşehir'de Küçükbalçık'ın tuttuğu bir evde yaşıyor. Evlerin arası ise sadece 5 dakika uzaklıkta.
BOŞANMA DAVASI AÇIYOR
Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Kibariye, 19 senelik eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanmaya karar verdi.
"UĞRAŞAMAM ONLARLA"
Sözcü ekibi, Kibariye'nin annesine ulaşarak konu hakkında bilgi almak istedi. Ancak anne Makbule Tokmak, "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hastayım uğraşamam onlarla. Bu konulara beni dahil etmeyin olur mu annecim" demekle yetindi.
Kaynak: haberinburada
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