Ayvalık'taki Tekne Faciasında Kaybolan 2 Balıkçıyı Arama Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı
Lgs Sorularını Sızdıran Öğretmenler Serbest Bırakıldı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Osman Ekşi Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 10 Bin Bekçi Alımı Yapılacak
Son Dakika! Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Sonrası Dışişleri'nden İlk Açıklama: Menbiç İçin Yol Haritası Onaylandı
Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi
Karşıyaka, Maçlarını Atatürk Stadında Oynama Kararı Aldı
Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalmayı Tercih Etti
Negredo'nun Beşiktaş'tan Ayrılmak İçin Tek Şartı Var
Son Dakika! Chp'lilere Verilen Gülen Dosyası İçin Bakanlıktan Açıklama: Heyet Belgeleri İnceledi
Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
Mustafa Cengiz, Galatasaray Taraftarına Teşekkür Etti
Meral Akşener'den Gaziantepspor Başkanı'na: Canımı Alacakmış, Buyur Birader Buyur
Pompeo İle Görüşen Çavuşoğlu: Yol Haritasını Konuştuk
2 Sapık, Zihinsel Engelli Kıza Cinsel İstismarda Bulunurken Yakalandı
Beşiktaşlı Mitrovic, Dünya Kupasına Gidemeyecek
Bakan Sarıeroğlu Piknikçilerle Bici Bici Yiyip, Gençlerle Şarkı Söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 10 Bin Bekçi Alımı Yapılacak

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ: 10 BİN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Soylu, 2016'dan bu yana 8 bin 182 bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Tüm Türkiye'de 7 bin kişilik alım yapıyoruz. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Müjdeyi Verdi: 10 Bin Bekçi Alımı Yapılacak(6/10)2

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi.

TÖRENE BEKÇİ YAKINLARI DA KATILDI

Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu'nda 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni' gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Erhan Gülveren ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile bekçilerin yakınları katıldı.

"TÜRKİYE METANETİNİ KAYBETMEYEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ"

Törende konuşan Bakan Soylu, 21'inci yüzyıl için hayal ettikleri dünyanın beklediklerinden çok farklı olduğunu belirterek, bazı ülkelerin, diğer ülkelerin zenginliklerine göz diktiğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu ülkelerin terörizme finans sağladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu karanlık tablo içinde merhametini ve vicdanını kaybetmeyen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

"KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ, SAĞCI-SOLCU DEMEDİK"

Bakan Soylu şunları söyledi: "780 bin kilometre vatan toprağının her santimetresine dört elle sarıldık. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık. Şimdi ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda huzur var. Gece yarısına kadar insanlar sokaklarda huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütlerine değil, milletine hizmet ediyor. Birileri bizi PKK ile terbiye etmek istedi, güç yetiremediler. Birileri bizi DEAŞ ile terbiye etmek istedi güç yetiremediler. FETÖ ile bir gece bize baskın vermek istediler, güç yetiremediler."

"10 BİN KİŞİLİK BEKÇİ KADROSU AÇILACAK"

Ardından bekçilerin çok önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlev kazandırıyoruz. 2016'dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak.

"BAŞKALARI UYURKEN SİZ UYANIK OLACAKSINIZ"

Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah'ın rızası var."

700 BEKÇİ DÜDÜK ÇALARAK GÖREVE BAŞLADI

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından 700 bekçi yemin edip düdük çalarak görevine başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İçişleri  Bakanı  Süleyman  Soylu  Müjdeyi  Verdi  10  Bin  Bekçi  Alımı  Yapılacak  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER