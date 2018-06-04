İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU MÜJDEYİ VERDİ: 10 BİN BEKÇİ ALIMI YAPILACAK
İçişleri Bakanı Soylu, 2016'dan bu yana 8 bin 182 bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Tüm Türkiye'de 7 bin kişilik alım yapıyoruz. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 2016'dan bu yana 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçisinin göreve başladığını belirterek, "Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. Ardından 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak" dedi.
TÖRENE BEKÇİ YAKINLARI DA KATILDI
Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki Hasan Doğan Stadyumu'nda 'Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni' gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Erhan Gülveren ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile bekçilerin yakınları katıldı.
"TÜRKİYE METANETİNİ KAYBETMEYEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ"
Törende konuşan Bakan Soylu, 21'inci yüzyıl için hayal ettikleri dünyanın beklediklerinden çok farklı olduğunu belirterek, bazı ülkelerin, diğer ülkelerin zenginliklerine göz diktiğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu ülkelerin terörizme finans sağladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu karanlık tablo içinde merhametini ve vicdanını kaybetmeyen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.
"KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ, SAĞCI-SOLCU DEMEDİK"
Bakan Soylu şunları söyledi: "780 bin kilometre vatan toprağının her santimetresine dört elle sarıldık. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık. Şimdi ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda huzur var. Gece yarısına kadar insanlar sokaklarda huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütlerine değil, milletine hizmet ediyor. Birileri bizi PKK ile terbiye etmek istedi, güç yetiremediler. Birileri bizi DEAŞ ile terbiye etmek istedi güç yetiremediler. FETÖ ile bir gece bize baskın vermek istediler, güç yetiremediler."
"10 BİN KİŞİLİK BEKÇİ KADROSU AÇILACAK"
Ardından bekçilerin çok önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlev kazandırıyoruz. 2016'dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak.
"BAŞKALARI UYURKEN SİZ UYANIK OLACAKSINIZ"
Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah'ın rızası var."
700 BEKÇİ DÜDÜK ÇALARAK GÖREVE BAŞLADI
Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından 700 bekçi yemin edip düdük çalarak görevine başladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kadıköy'de 2 Grubun Bıçaklı Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı!
- Son Dakika! İçişleri Bakanı: Kandil Bizim İçin Artık Uzak Bir Hedef Değil
- 5 Çocuğunu Kaybeden Suriyeli Babanın Teşhis Etmeye Yüreği Dayanmadı
- Suriye'nin Kuzeyinde Amerikan-Fransız Askeri Üssünde Patlama Meydana Geldi
- Meb Duyurdu: Lgs Sonuçları 26 Haziran'da Açıklanacak
EKONOMİ HABERLERİ
- Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
- Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
- Dolar, Enflasyon Öncesinde Yüksek Seyrini Sürdürüyor
SPOR HABERLERİ
- Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı
- Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
- Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi
- Karşıyaka, Maçlarını Atatürk Stadında Oynama Kararı Aldı
- Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalmayı Tercih Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar