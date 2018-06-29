14-15 Haziran tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vekalet ettiği, Resmi Gazete'de bugün yayınlanan tezkere ile ortaya çıktı.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan tezkere ile ilginç bir gerçek ortaya çıktı.14-15 Haziran tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vekalet ettiği anlaşıldı.

2 HAFTA SONRA ANLAŞILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere 14 Haziran günü Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İki gün süren ziyaretler kapsamında Ankara'dan uzak kalan Çavuşoğlu'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vekalet ettiği anlaşıldı. 2 hafta önceki tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Kaynak: haberinburada