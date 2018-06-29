Uzay bilimciler, Güneş Sistemi'nin, 500 ve bin 200 ışık yılı ötesinde içinde mevsimlerin oluşmasına uygun iki gezegen olduğunu ve içinde hayat olabileceğini iddia etti. Güneş Sistemi'nin 500 ışık yılı ötesinde bulunan Kepler-186f'nin ilk tespit edilen Dünya boyutunda bir gezegen olduğu ve bir yıldızın etrafında içinde hayat olabilecek bir mesafede döndüğü belirtildi. Georgia Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmayla, Kepler-62f ile birlikte, Güneş Sistemi'nden bin 200 yüzyıl uzakta bir yıldızın etrafında dönen süper Dünya boyutunda ve Dünya'ya oldukça benzer gezegenin mevsimler olabilecek eksen eğriliğine sahip olduğu keşfedildi. Georgia Teknoloji Enstitüsü, çalışmasında, gezegenin dönüş ekseni dinamiklerini analiz etmek için simülasyonlar kullandı. Bu dinamikler bir gezegenin kendi ekseni etrafından ne kadar eğilim yapabileceğini ve bu eğilimin ne kadar zamanda oluşabileceğini tespit ediyor. Gezegenin kendi ekseni etrafındaki eğiliminin mevsimlerin oluşmasına katkıda bulunarak, Güneş'in gezegenin yüzeyine nasıl çarpacağını belirliyor. Araştırmacılar, Kepler-186'nın eksen eğiminin Dünya'nınkine benzer şekilde çok istikrarlı olduğunu ve düzenli mevsimleri ve istikrarlı iklimi olabileceğini söyledi. Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün araştırma ekibi Kepler-62f gezegeninin de Dünya boyutunda olduğunu ve Güneş Sistemi'nden bin 200 ışık yılı ötede döndüğünü belirtti. Eksen eğilimindeki yüksekliğin binlerce yıl önce sulu bir yüzeyi olan Mars'ın bugün niçin çöle dönüştüğünün sebebi olduğu belirtildi. Mars'ın güneş sisteminde yaşanabilir bir bölge de olduğu ancak eksen eğiliminin istikrarlı olmaması sebebiyle atmosferinin yüzey suyunun buharlaşmasına yol açtığı iddia edildi. Georgia Teknoloji Enstitüsü Asistan Profesörü Gongjie Li, Mars'ın eksen eğiliminin 60 derece olduğunu kaydetti.

(İHA)

Kaynak: haberinburada