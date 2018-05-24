Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi
Fetö'nün Çağrısıyla Bank Asya'ya Destek Olan Sami Boydak Tahliye Oldu
Trump, Kuzey Kore Lideri İle Yapacağı Buluşmayı İptal Etti
Arda'nın Cezasına İndirim Geldi
Ak Parti Duyurdu: Bor İçin Harekete Geçiliyor
Erdoğan Duyurmuştu! İşte 'millet Bahçesi'nden İlk Görüntüler
Trt, Fıfa Dünya Kupasını 4K Kalitesiyle Yayınlayacak
Şırnak'ta Hain Tuzak! Teröristlerin Saldırısına Uğrayan Korucu Şehit Oldu
Vergi Kaçıran Falcao'ya Hapis Cezası Çıktı
Başkent'te Barut Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı!
Dört Büyükler Yatırımcılarına Borsada Kaybettirdi
Pideye De El Attılar! Baskın Yapan Ekipler Neye Uğradığını Şaşırdı
Erdoğan: Kamu Görevlilerinin Emeklilik Ek Göstergelerini 3 Bin 600 Güne Çıkaracağız
Trabzonspor'dan Ayrılık İddialarına Yalanlama Geldi
Erdoğan: Yeni Dönemde Cemevlerine Hukuki Statü Tanıyacağız
Antalya'da Motosikletli Tacizci Paniği! Parkta Oturan Kızlara Cinsel Organını Gösterdi

İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı

İBRAHİM KALIN'DAN FRANSA'YA SERT ÇIKIŞ: TÜRKİYE'NİN SİZDEN TALİMAT ALDIĞI GÜNLER GERİDE KALDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransız Le Point dergisinin kapağına ilişkin ''Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz'' dedi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı(10/10)6

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yayınlanan Le Point dergisinin kapağına ilişkin, "Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"DİKTATÖR DEMİŞ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Le Point dergisinin bu haftaki kapağına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında, "Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demiş." ifadesini kullandı.

"O GÜNLERİ GERİ GETİREMEZSİNİZ"

Kalın, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbrahim  Kalın  Dan  Fransa  Ya  Sert  Çıkış  Türkiye  Nin  Sizden  Talimat  
Aldığı  Günler  Geride  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER