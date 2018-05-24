İBRAHİM KALIN'DAN FRANSA'YA SERT ÇIKIŞ: TÜRKİYE'NİN SİZDEN TALİMAT ALDIĞI GÜNLER GERİDE KALDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Fransız Le Point dergisinin kapağına ilişkin ''Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yayınlanan Le Point dergisinin kapağına ilişkin, "Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
"DİKTATÖR DEMİŞ"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Le Point dergisinin bu haftaki kapağına ilişkin açıklama yaptı. Paylaşımında, "Bir Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' demiş." ifadesini kullandı.
"O GÜNLERİ GERİ GETİREMEZSİNİZ"
Kalın, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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