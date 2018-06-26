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İbrahim Kalın, Erdoğan'ı Tebrik Etmiyorum Diyen ABD'li Temsilciye Sert Çıktı: Çeneni Kapat

İBRAHİM KALIN, ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİYORUM DİYEN ABD'Lİ TEMSİLCİYE SERT ÇIKTI: ÇENENİ KAPAT

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum" diyen ABD temsilcisine sert çıktı. Kalın,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat" dedi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : İbrahim Kalın, Erdoğan'ı Tebrik Etmiyorum Diyen Abd'li Temsilciye Sert Çıktı: Çeneni Kapat(9/10)5

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan'ı tebrik etmiyorum" diyen ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff'e, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat" diye tepki gösterdi.

"ERDOĞAN'I TEBRİK ETMİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Schiff'in skandal ifadelerine sert tepki gösterdi. Schiff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması üzerine Twitter'dan, 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' paylaşımında bulundu.

"ERDOĞAN'IN TEBRİKLERİNİZE İHTİYACI YOK. ÇENENİ KAPAT"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizin tebriklerinize ihtiyacı yok. Türk halkı konuştu. Çeneni kapat.

Adam Schiff, ABD Temsilciler Meclisi'ne "Ermeni soykırımı" tasarıları sunan üye olarak biliniyor.

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Kaynak: haberinburada



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