IBM, ÇALIŞANLARININ İŞ YERLERİNE TAŞINABİLİR BELLEK GETİRMESİNİ YASAKLADI
Kurumsal casusluk ve diğer siber tehditlerden korunmak isteyen IBM, çalışanlarının iş yerlerine taşınabilir veri depolama araçları getirmelerini yasakladı.
Kurumsal casusluk ve diğer siber tehditlerden korunmak isteyen IBM, çalışanlarının iş yerlerine taşınabilir veri depolama araçları getirmelerini yasakladı. Register'ın haberine göre, IBM'in çalışanlara kullanmalarını yasakladığı cihazlar arasında USB belleklerden SD kartlara kadar tüm taşınabilir diskler bulunuyor.
"FİNANSAL VE İTİBAR RİSKLERİNİ ASGARİYE İNDİRMELİYİZ"
IBM yöneticilerinden Shamla Naidoo konuyla ilgili açıklamasında, "Taşınabilir veri depolama cihazlarının kaybından, aykırı ve sakıncalı kullanımından meydana gelebilecek tüm potansiyel finansal ve itibar risklerini asgariye indirmeliyiz". dedi.
Mashable'a göre IBM'in bu kararı vermesinin ardında şirketin son yıllarda bilişim teknoloji alanında elde ettiği başarılar. IBM geçtiğimiz yıl dünyanın en küçük bilgisayarından, 240 milyon dolarlık yapay zeka projesine kadar birçok atılımda bulunmuştu.
UYGULAMA TÜM TESİS VE OFİSLERDE GEÇERLİ OLACAK
Yeni uygulamanın birkaç hafta içerisinde IBM'in tüm dünyadaki tesis ve ofislerinde uygulanmaya başlanması planlanıyor. IBM, taşınabilir disk kullanamayacak olan çalışanlara dijital senkronizasyon servislerini kullanmalarını tavsiye ediyor. Öte yandan şirketin, yamalar yüklemek için USB belleklere ihtiyaç duyan saha çalışanlarına istisna göstermesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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