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İbb'nin İtfaiye Eri Sınavları 2 Temmuz'da Başlayacak
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İBB'nin İtfaiye Eri Sınavları 2 Temmuz'da Başlayacak

İBB'NİN İTFAİYE ERİ SINAVLARI 2 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin boş kadrolar için ön başvurularını aldığı itfaiye eri sınavı, 2 Temmuz'da başlayacak.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 13:00
Puan Ver : İbb'nin İtfaiye Eri Sınavları 2 Temmuz'da Başlayacak(5/10)1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) boş itfaiye eri kadroları için ön başvurularını aldığı itfaiye eri sınavı, 2-26 Temmuz tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

SINAVA 11 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURDU

İBB'nin yazılı açıklamasına göre, İstanbul İtfaiyesi'nin personel ihtiyacını karşılamak için açılan sınava, elektronik ortamda 11 bin 377 başvuru yapıldı.

Ön başvurudan sonra evraklarını teslim eden, boy-kilo oranı, sürücü belgesi ve aranan diğer şartları taşıyan bin 25 aday arasından KPSS puan sıralamasına göre 984 aday sınava katılmaya hak kazandı.

Sınava girmeye hak kazanan 984 aday, kendileri için düzenlenen sınav giriş belgesine, "http://basvuru.ibb.gov.tr" adresi üzerinden erişip sınav tarihlerini görebilecek.

SINAVA KATILMAYANLAR HAKKINDA MAZERET KABUL EDİLMEYECEK

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan, sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecek.

Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar, hakkını kaybetmiş sayılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, dikkat etmeleri gereken hususlara ise "http://itfaiye.ibb.gov.tr" adresinden ulaşabiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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