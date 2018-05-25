Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Fenerbahçe Doğuş Zorlanmadan Yarı Finalde!
Bakan Müjdeyi Verdi: 10 Güne Kadar Rahatladığımızı Göreceksiniz!
Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
Erdoğan Geleneği Bozmadı, Startı 'nene Hatun' Diyarından Verecek
Fetö'nün İtü Yapılanması Davasında Sanıklara Ceza Yağdı
26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
Almanya'dan Çok Tartışılacak Karar: Hdp İçin Yasağı Deldiler
Sel Sularına Kapılan Kamyonet Böyle Sürüklendi
Adana Demirspor Başkanlığına Aday Çıkmayınca Taraftar Yönetime Talip Oldu
İbb Başkanı Uysal'dan Millet Bahçesi Yorumu: Karar Hepimizi Mutlu Etti
Savcılık, Halkbank'ın Ceza Aldığı İddialarına Son Noktayı Koydu
Son Dakika! Beyaz Saray: Yemen'de Türk Gemisine Roketli Saldırı Düzenlendi!
Şimşek 'fakir Aile' Eleştirilerine Yanıt Verdi!
Türkiye'nin Gündemine Oturan Genç Kızlar Hakkında Karar Verildi!
Şenol Güneş'e Çakmak Atan Taraftarın Kaderi Belli Oldu
Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
Tapuda Yeni Dönem! Artık Uzun Kuyruklar Oluşmayacak
Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı

İBB Başkanı Uysal'dan Millet Bahçesi Yorumu: Karar Hepimizi Mutlu Etti

İBB BAŞKANI UYSAL'DAN MİLLET BAHÇESİ YORUMU: KARAR HEPİMİZİ MUTLU ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'un ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Uysal, "Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi, İstanbulluları ve hepimizi mutlu etti." dedi.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : İbb Başkanı Uysal'dan Millet Bahçesi Yorumu: Karar Hepimizi Mutlu Etti(5/10)1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye millet bahçeleri projesi başlatıldı. Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi ve İstanbullulara hepimizi mutlu etti' dedi.

ERDOĞAN CUMA NAMAZIDAN SONRA İBB'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti.

ERDOĞAN'I GÖREN GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'den çıktığı sırada yanı gelen bir genç kızın çok heyecanlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kız daha sonra yanına gelen annesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Uysal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çevrede toplanan vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

İBB BAŞKANI, GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ziyaretin ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski günleri yad ettiklerini, yeni dönemi de konuştuklarını belirtti.

"İSTANBULLULAR OLARAK KENDİSİNE MÜTEŞEKKİRİZ"

Uysal, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesininda ziyarete gündeme geldiğini dikkat çekerek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da arz etmiştik" dedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İbb  Başkanı  Uysal  Dan  Millet  Bahçesi  Yorumu  Karar  Hepimizi  Mutlu  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER