İBB BAŞKANI UYSAL'DAN MİLLET BAHÇESİ YORUMU: KARAR HEPİMİZİ MUTLU ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'un ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Uysal, "Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi, İstanbulluları ve hepimizi mutlu etti." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye millet bahçeleri projesi başlatıldı. Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi ve İstanbullulara hepimizi mutlu etti' dedi.
ERDOĞAN CUMA NAMAZIDAN SONRA İBB'Yİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti.
ERDOĞAN'I GÖREN GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'den çıktığı sırada yanı gelen bir genç kızın çok heyecanlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kız daha sonra yanına gelen annesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Uysal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çevrede toplanan vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
İBB BAŞKANI, GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Ziyaretin ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski günleri yad ettiklerini, yeni dönemi de konuştuklarını belirtti.
"İSTANBULLULAR OLARAK KENDİSİNE MÜTEŞEKKİRİZ"
Uysal, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesininda ziyarete gündeme geldiğini dikkat çekerek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da arz etmiştik" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emirsultan Hazretleri'nin Bulunduğu Mahallede Yüzlerce Yıldır Davul Çalınmıyor
- Son Dakika! Abd Heyeti, Münbiç Görüşmeleri İçin Ankara'da
- Bahçesinde Karpuz Büyüklüğünde Mantar Buldu
- Yılana Benzeyen Oluklu Kertenkeleler Sokağa Yayılınca Çevre Sakinlerinin Korkulu Rüyası Oldu
- Erdoğan Hakkındaki Çok Konuşulan Sözlerini 10 Saat Sonra İnkar Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
- Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
- Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
- Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı
- Ünlü İstihbarat Teşkilatı Televizyon Reklamıyla Eleman Aramaya Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar