Cumhurbaşkanı Erdoğan'un ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Uysal, "Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi, İstanbulluları ve hepimizi mutlu etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye millet bahçeleri projesi başlatıldı. Atatürk Havalimanını millet bahçesi olarak ayrılması bizi ve İstanbullulara hepimizi mutlu etti' dedi.

ERDOĞAN CUMA NAMAZIDAN SONRA İBB'Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra Saraçhane'deki İBB binasına geçti.

ERDOĞAN'I GÖREN GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'den çıktığı sırada yanı gelen bir genç kızın çok heyecanlandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Genç kız daha sonra yanına gelen annesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Uysal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra çevrede toplanan vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

İBB BAŞKANI, GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Ziyaretin ardından İBB Başkanı Mevlüt Uysal, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski günleri yad ettiklerini, yeni dönemi de konuştuklarını belirtti.

"İSTANBULLULAR OLARAK KENDİSİNE MÜTEŞEKKİRİZ"

Uysal, Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılması planlanan park projesininda ziyarete gündeme geldiğini dikkat çekerek, "İstanbullu olarak kendisine müteşekkiriz. Seçim beyannamesinde sadece İstanbul'a değil, bütün Türkiye'ye millet bahçeleri projeleri başlatıldı. Bizim için en büyük sevinç kaynağı, Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olarak tamamının park olarak ayrılması, bu İstanbulluları, hepimizi çok mutlu etti. Öncesinden zaten bizden bilgileri talep edilmişti, İstanbul'un diğer yerlerinde de park nerelerde açılabilir onları da arz etmiştik" dedi.

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Kaynak: haberinburada