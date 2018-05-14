İzmir'de husumetli olduğu eniştesinin iş yerini basan adam, eniştesini öldürürken eniştesinin eşini, 1 yaşındaki bebeğini ve kız kardeşini ise yaraladı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir adam aralarında husumet olduğu öğrenilen eniştesi, kız kardeşi, eniştesinin kız kardeşi ve 1 yaşındaki yeğenini tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 42 yaşındaki eniştesi yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HUSUMETLİ OLDUĞU ENİŞTESİNİN İŞ YERİNDE ATEŞ AÇTI

Olay, dün akşam saatlerinde Ulucak Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen M.O., eniştesi S.Y.'nin iş yerine giderek tabancayla ateş açtı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK VE 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda S.Y. ile eşi R.Y., 1 yaşındaki kızı M.Y. ve S.Y.'nin kız kardeşi H.K. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AĞIR YARALADIĞI ENİŞTESİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan yaralılardan S.Y. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi R.Y. ile 1 yaşındaki kızı M.Y., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA BAŞLATTI

Öte yandan polis, olayın ardından kaçan M.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada