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Husumetli Ailelerin Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
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Husumetli ailelerin kavgasında ölü sayısı 2'ye çıktı

HUSUMETLİ AİLELERİN KAVGASINDA ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Erzurum'da 2 yıl önceki boşanma nedeniyle husumetli iki aile kavgaya tutuşmuş 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralanmıştı. Yaralılar arasında bulunan 18 yaşındaki genç ise bugün hayatını kaybetti.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Husumetli Ailelerin Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı(8/10)4

Erzurum'da, boşanma yüzünden aralarında husumet bulunan Kaya ve Gökşen ailelerinin dünkü silahlı kavgasında ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. 2'si polis memuru toplam 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili 17 kişi gözaltına alındı.

KAHVEHANEYİ TÜFEK BIÇAK VE SOPAYLA BASTILAR

Gökşen ve Kaya aileleri arasında, 2011 yılında yapılan evliliğin 2 yıl önce boşanmayla sonuçlanması ile ilgili husumet oldu. Kaya ailesi fertlerinin, Gökşen ailesinin işlettiği kahveye, ellerinde av tüfeği, sopa ve bıçakla dün gelmesiyle kavga çıktı.

MAHALLE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya her iki ailenin yakınlarının da dahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Kavgada bıçaklanıp, av tüfeğiyle vurulan Engin Kaya (31), olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si polis memuru, 1'i olay yerinden geçen çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

ÖZEL HAREKAT BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kavgaya, aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis müdahale etti. Polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve cop kullandı.

YARALI GENÇ BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Kaya (18), yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Silahlı kavgada ölü sayısı, 2'ye yükseldi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bugün mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili iki aileden 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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