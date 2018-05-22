HÜSEYİN ÇİMŞİR, TRABZONSPOR'UN YARDIMCI ANTRENÖRÜ OLDU
Trabzonspor, eski futbolcusu Hüseyin Çimşir'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi. Çimşir, yeni gelecek olan teknik direktör için yeni bir rapor hazırlama çalışmalarına başladı.
Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Hüseyin Çimşir'i yardımcı antrenörlük görevine getirdi.
TRABZONSPOR'UN YARDIMCI ANTRENÖRÜ OLDU
Trabzonspor'da Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Bordo-Mavili yönetim kurulu ilk olarak yardımcı antrenörle anlaştı.
YENİ TEKNİK DİREKTÖRE RAPOR HAZIRLAYACAK
Trabzonspor'un, geçmişte teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Hüseyin Çimşir ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Çimşir'in çalışmalara başladığı ve gelecek olan teknik adama bir rapor sunacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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