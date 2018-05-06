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Hurdası bile servet değerinde! 3 ayda 60 milyon dolar kasaya girdi

HURDASI BİLE SERVET DEĞERİNDE! 3 AYDA 60 MİLYON DOLAR KASAYA GİRDİ

Servet değerindeki gemilerin hurdası bile para ediyor. Bu yılın ilk 3 ayında 33 hurda gemiden yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Hurdası Bile Servet Değerinde! 3 Ayda 60 Milyon Dolar Kasaya Girdi(8/10)4

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yaptığı açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin Türkiye dahil 5'i Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere 16 ülkede bulunan geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

22 GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ VAR

Türkiye'deki tek gemi söküm bölgesinin İzmir Aliağa'da olduğunu dile getiren Öztürk, burada 22 gemi geri dönüşüm firmasının faaliyet gösterdiğini aktardı.

YÜZDE 95'İ YENİDEN KULLANILABİLDİ

Ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'inin çelikten oluştuğuna dikkati çeken Öztürk, hurda gemilerin yüzde 95'inin yeniden kullanılabildiğini belirtti.

3 AYDA 60 MİLYON DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Bu kapsamda ekonomiye kazandırılan hurda gemilerin yılın ilk üç aylık verilerini paylaşan Öztürk, "Geçen yıl ilk üç ayda Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ndeki tesislere gelen gemi sayısı 44, çelik ağırlıkları ise 128 bin olurken, 2018'in ilk 3 ayında ise tesislere gelen gemi sayısı 33, toplam çelik ağırlıkları ise 180 bin tonu buldu. Bu kapsamda, bu yıl gelen gemilerin çelik ağırlık tonajlarında artış gözlemlendi. Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi." diye konuştu.

Gemi geri dönüşümlerinin Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan ilgili mevzuata uygun yapıldığına dikkati çeken Öztürk, geri dönüştürülen gemilerden çıkan çeliğin yanı sıra asbest, sintine suyu-yağ, tıbbi atıklar, akü, pil gibi maddelerin söküm yapan firmalarca "Atık Alım Senedi" karşılığında, Gemi Geri Dönüşüm Sanayiciler Derneğine teslim edildiğini ve Atık Yönetim Merkezine ait geçici depolama alanında depolandığını anlattı.

2017'DE GERİ DÖNÜŞÜMDEN 250 MİLYON DOLAR

Öztürk, daha sonra bu atıkların Mobil Atık Takip Sistemi'nde (MoTAT) çevre lisansı verilen bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderildiğini belirterek, "Ülke ekonomisine kazandırılan hurda gemiler, aynı zamanda birçok vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Her yıl hurda gemilerden ekonomiye sağlanan gelir artarken, bu alanda ülkemiz, diğer ülkelere model olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl 817 bin 807 ton ağırlığında 189 hurda geminin geri dönüşümü ile ekonomiye 250 milyon dolar katkı sağlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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