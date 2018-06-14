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Hulusi Akar'dan Menbiç için kritik görüşme!

HULUSİ AKAR'DAN MENBİÇ İÇİN KRİTİK GÖRÜŞME!

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : Hulusi Akar'dan Menbiç İçin Kritik Görüşme!(6/10)2

Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı. TSK, Orgeneral Hulusi Akar ile NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti'nin görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

MENBİÇ YOL HARİTASI ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Akar-Scarparrotti görüşmesinde Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik durumu ile Menbiç yol haritasıyla belirlenen güvenlik prensipleri ele alındı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekât Komutanı Orgeneral Curtis Scarparrotti ile 13 Haziran 2018'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

MENBİÇ YOL HARİTASI NASIL İŞLEYECEK?

1. aşama ön hazırlık:

Temmuz ayında ABD'li yetkililerle Türkiye'de ikinci bir toplantı düzenlenecek. Çavuşoğlu, ön hazırlık sürecinde 6 konuya netlik getirileceğini söyledi:

Türk askeri oraya ne zaman girecek?

Kimlerden oluşacak?

YPG çekilirken kim nezaret edecek?

YPG çekildikten sonra boşluk olmaması için nasıl görev yapacaklar?

Görev paylaşımı nasıl olacak?

Kim yönetecek, yönetimde kimler olacak?

Çavuşoğlu, yol haritasının bu ilk aşamasında, her iki taraftan uzmanların hazırlık çalışması yapacağını da kaydetti.

2. aşama uygulama süreci:

Ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından ikinci aşamada alınacak kararların uygulanması sürecine geçileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çekilirken silahlar alınacak. Hiçbir üçüncü ülkenin dahli olmayacak. Bu Fransa'yı ve İngiltere'yi de kapsar. Bu ABD ile Türkiye'nin yol haritasıdır" dedi.

Bu uzlaşının ABD ile Türkiye arasında olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu iki dışişleri bakanının onayladığı bir belgedir. Bu iki ülke ilişkilerini etkileyecek bir durumdur. Bu uluslararası bir anlaşma değil, onay verdiğimiz bir yol haritası" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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