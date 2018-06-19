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Hükümet'ten Vatandaşa Büyük Müjde! 50 Milyar Liralık Destek Geliyor
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Hükümet'ten vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

HÜKÜMET'TEN VATANDAŞA BÜYÜK MÜJDE! 50 MİLYAR LİRALIK DESTEK GELİYOR

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek. 2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği, dar gelirli vatandaşlara ise yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.

Tarih : 19 Haziran 2018, 01:00
Puan Ver : Hükümet'ten Vatandaşa Büyük Müjde! 50 Milyar Liralık Destek Geliyor(8/10)4

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek. 2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği, dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.

DESTEKLER ARTACAK

Hükümet, seçimlerin ardından sosyal koruma alanlarını güçlendirecek. İşte kalem kalem hayata geçirilecek destekler...

SOSYAL YARDIM KARTI VERİLEN HANE SAYISI 4 MİLYONA ÇIKACAK

Sosyal yardım kartı verilen hane sayısı 4 milyona çıkacak ve 40 farklı sosyal yardım uygulanacak.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ

6.7 milyonun 8 milyarlık sosyal güvenlik primini devlet karşılamaya devam edecek.

ÖĞRENCİLERE 12 MİLYARLIK KREDİ, BURS

2 milyon öğrenciye 12 milyar liralık kredi, burs desteği sağlanacak.

YAŞLI, ENGELLİ, EMEKLİ VE ÇOCUKLARA DESTEK

Yaklaşık 1.2 milyon 65 yaş üstü yaşlı, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaş ve yakınlarına yıl sonuna kadar 6 milyar liralık destek sağlanacak. Engelli, yaşlı, çocuk, gazi, şehit aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destekler artacak. Emekli hizmetleri etkinleştirilerek, aylıklarında iyileşme sürecek. Refahtan daha fazla pay almaları sağlanacak.

İŞSİZ VE KADINLAR

Ev kadınlarının sigortalı olması teşvik edilecek. İşini kaybeden kadınlara yaklaşık 1 milyar liralık nakdi yardım yapılacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR

Bu yılın sonuna dar gelirli vatandaşlara yaklaşık 50.8 milyar liralık sosyal destek sağlanacak.

BARINMA DESTEĞİ

2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak. Sağlıksız evlerde yaşayan yoksula barınma desteği verilecek.

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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