Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili, "Biz bedelli için tüm alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı dört yada beş seçenekle bedelliye hazırız. Yaş, ücret ve birtakım teknik ayrıntılarla inceliyoruz. Hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli talimatından sonra hazırlıklarımızı devreye sokacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Yeni Şafak Gazetesi'nin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yapılan canlı yayına katıldı.

Bakan Canikli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"3 HAVALİMANINDA EN İYİ TEKNOLOJİLER KULLANILDI"

3. Havalimanı'nda en yeni teknolojiler kullanıldı. Dünyanın en iyilerinden birisi olacak

"CUMHURBAŞKANI ADAYLARI YATIRIMLARDAN RAHATSIZLAR"

Cumhurbaşkanı adaylarının üç tanesi tüm yatırımların durdurulacağını söylüyorlar. Kanal İstanbul, Şehir Hastaneleri ve Yerli Otomobil yatırımlarından rahatsızlar.

"F-35'LERİN İNSANLI SON SAVAŞ UÇAĞI OLACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

F-35'ler yeni nesil savaş uçakları. 9 NATO ülkesi tarafından üretildi. En teknolojik bölümler ABD'de üretiliyor. Toplamda 110 tane alacağız. 11 milyar dolar dolar ödeme yapacağız. Şu anada kadar 800 milyon dolar ödeme yaptık. Anlaşmanın tüm şartlarını geciktirmeden yerine getirdik. F-35'lerin teslimlerinin 21 Haziran'da tamamlanacağı yıllar önceden belirlenen bir tarihti. F-35'lerin insanlı son savaş uçağı olacağı düşünülüyor.

"ZEYTİN DALI HAREKATINDAN ÖNCE ZIRHLARI GELİŞTİRDİK"

Fırat Kalkanı operasyonunda 60 tankımız darbe aldı. Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce zırhlarını geliştirdik. ABD ve müttefiklerimizin terör örgütlerine verdikleri roketlerle ve füzelerle isabet aldı tanklarımız.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce başka ne yapabiliriz dedik. Teorik olarak tartışırken ASELSAN'dan bir öneri geldi. Tanka gelen roketleri havada 100 metrede imha edecek bir AKKOR dediğimi sistemimiz var ama o uzun vadeli. 2020-2021'de hayata geçirilecek.

"PULAT İLK DEFA AFRİN'DE KULLANILDI"

Afrin operasyonunundan önce hızlı bir çözüm geliştirebilir miyiz tartışmasından sonra ASELSAN dedi ki tankın 4 köşesine uzun bölümlerine ortaların toplam 6 radar ve bomba yerleştiriyoruz. Tanka yönelik atış gerçekleştirildiğinde 3 km yakınlığında radar onu tespit ediyor. Havada izlemeye alıyor ve tanka varış süresini analiz ediyor. 3 kilometrede ateşlenen roket 35 saniyede tanka ulaşıyor. Radar hangi mesafeden atılırsa atılsın radar onu tespit ederek bitişindeki entegre çalıştığı bomba dışa doğru patlıyor ve o tank mühimmatı tanka temas etmeden imha ediliyor. Tüm testleri yapıldı, şu anda kullanıyor. Adı PULAT, düşünce ve tasarımı bize ait. Tepeden tırnağa yerli bir proje.

"SİHA, 8 KM MENZİLLE HEDEFİ TAM NOKTASINDAN VURABİLİYOR"

Baykar'ın geliştirdiği İHA tek kelimeyle muhteşem. 5 km öteden aşağıdaki toplu iğneyi neredeyse görebiliyor. En önemlisi de SİHA'yı geliştirmemizdir. 8 km menzille hedefi tam noktasından vurabiliyor.

Akıncı modeli teknolojinin son harikasıdır. 4,5 ton ağırlığında, 12 km menzille atış yapabiliyor. İnsansız savaş uçağı öncesi bu son aşamadır.

"ABD SİLAHLARIN TESLİMATINI GECİKTİRDİ"

Uçaktan atılan 110 km menzilli akıllı füzeler var. Bunların hepsini yapıyoruz. Delici özelliği olan bir mühimmat var. Çalışmalarına başlamıştık ama Zeytin Dalı'na yetişmeyebilir diye ABD'ye sipariş verdik. Parasını gönderdik, operasyon devam ederken gelmesi gerekiyordu. Operasyon bittikten sonra geldi ve bozuk çıktı. Dediler ki kusura bakmayın. Biz o arada operasyon bitmeden biz yaptık.

Biz şu anda dışarıdan hiçbir silah ve mühimmat yardımı almadan sınır ötesindeki operasyonları yürütme kabiliyetine sahibiz.

"KANDİL'İ TÜMÜYLE TEMİZLEYECEĞİZ"

Kandil'i tümüyle temizleyeceğiz. Temizlemeden de dönmeyeceğiz. Operasyonlar yavaş ilerliyor görülebilir ama aslında yavaş değil. Afrin'deki sivillere yönelik hassasiyetimiz Kandil'de de devam ediyor. Sivillerin zarar görmemesi bizim için önemli.

Hatırlarsanız Zeytin Dalı'nda neden geç kalıyoruz hızlı hareket etmiyoruz deniliyordu. İşte bundan dolayı ayrıca Suriye için söylüyorum arazi çok ağır bir risk içeriyor. Çünkü herkes orada. ABD, Rusya, Fransa ve Rejim orada. Saldırıların nereden geleceğini belli değil ya da nereden elektronik bir saldırıyla karşı karşıya kalacağınız belli değil. Böyle bir alanda mücadele ediyorsunuz ve tek başınıza mücadele ediyorsunuz. Bu tür sınır ötesi operasyonları dünyada yapacak çok az ülke vardır. Bunlardan biri de Türkiye'dir.

"HİÇ BİR GÜÇ OPERASYONLARI ENGELLEYEMEZ"

(Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmemesi durumunda)

Hiç kimse bu operasyonları engelleyemez. Her türlü ciddi sorunlar çıkarabilirler kanun çıkarabilirler her şeyi yapabilirler, işimizi çok zorlaştıracaklar. Ama bu ölüm kalım meselesidir. İşimizi zorlaştırabilirler, silahlı kuvvetlerinin moralini bozabilirler. Sayın Muharrem İnce'nin açıklamaları teröristleri cesaretlendiriyor.

"BİZ BEDELLİ İÇİN TÜM ALTERNATİFLERİMİZLE HAZIRIZ"

Biz bedelli için tüm alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı dört yada beş seçenekle bedelliye hazırız. Yaş, ücret ve birtakım teknik ayrıntılarla inceliyoruz. Hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bedelli talimatından sonra hazırlıklarımızı devreye sokacağız.

Millet ile ordu arasında bağı sağlayan bir unsurdur askerimiz. Yükümlü sistemi kaldırmayacağız.

Kaynak: haberinburada