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HÜKÜMETTEN MİNİK LEYLA'NIN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!


Hükümetten minik Leyla'nın ölümü ile ilgili ilk açıklama!
Tarih : 02 Temmuz 2018, 21:00
Puan Ver : Hükümetten Minik Leyla'nın Ölümü İle İlgili İlk Açıklama!(7/10)3

Minik Leyla'nın ölümü ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasını yaptı. Soylu, "çok ufak bir darp görünüyor" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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