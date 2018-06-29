HÜKÜMETTEN KRİTİK OHAL AÇIKLAMASI: UZATILMAYACAK
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti MKYK toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalar yaptı.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları:
"15 TEMMUZ RUHUNUN YAŞATILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR"
Biz AK Parti olarak geçtiğimiz yıl da bu konuda 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve bu bilincin bir miras olarak bırakılması için çalışmalar yapmıştır. Kendi etkinliklerimizi yapacağız. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde diğer devlet kurumları da gerçekleştirecek.
"6'NCI GÜN MECLİS BAŞKANI'NA İLİŞKİN İLK TUR OYLAMASI YAPILACAK"
YSK seçimlerin kesin sonucunu açıkladıktan ve Resmi Gazete'de yayınladıktan sonra yemin töreni gerçekleşecek. 5. gün meclis başkanlığına dönük adaylıklara dönük çalışmalar tamamlanacak, 6. gün Meclis Başkanı'na ilişkin ilk tur oylaması yapılacak.
"SAYIN BAKAN GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPAR"
Seçim öncesinde Türkiye seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bütün bunlar Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye'nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKK terör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği diye göz dağı vermek için Ağrı'da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP'den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP'nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP'nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.
"BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"
OHAL ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir değişiklik söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK'nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla açıklanacak.
"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR"
Önümüzdeki hafta içerisinde kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Ondan sonra da bir no'lu cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.
Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi bunu açıklamak Sayın Bakana bırakılmalı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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