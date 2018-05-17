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Hükümetten Hakan Atilla Kararına İlk Yorum: Hukuk Çiğnendi
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HÜKÜMETTEN HAKAN ATİLLA KARARINA İLK YORUM: HUKUK ÇİĞNENDİ


Hükümetten Hakan Atilla Kararına İlk Yorum: Hukuk Çiğnendi
Tarih : 17 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Hükümetten Hakan Atilla Kararına İlk Yorum: Hukuk Çiğnendi(6/10)2

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'deki Hakan Atilla davasıyla ilgili konuştu. Bozdağ, "Bu dava hukuki değildir, siyasidir. Bu dava, ABD beslemesi, halen dahi ABD'nin himaye ettiği ve ABD'nin piyonu FETÖ'nün, 17/25 Aralık 2013 sürecinde Türkiye'de başarıya ulaştıramadığı kumpasın/yargı darbesinin, ABD yargısı, CIA, FETÖ ve FBI işbirliği ile ABD'de sürdürülmesidir." dedi.

"MAHKEME HUKUKU ÇİĞNEDİ"

Bozdağ, "Kurgu bir yargılama sonunda, ABD New York Güney Mahkemesi, Atilla hakkında 32 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hukuku çiğnedi; adil yargılama yapmadı; önceden belirlenmiş kararı ilan için sadece zorunlu usulü tamamladı" dedi.

32 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 32 ay (2 yıl 8 ay) hapis cezası almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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