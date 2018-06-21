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Hükümetten Çarpıcı Seçim Yorumu: Büyükelçiler İnce'yi Seçer
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Hükümetten çarpıcı seçim yorumu: Büyükelçiler İnce'yi seçer

HÜKÜMETTEN ÇARPICI SEÇİM YORUMU: BÜYÜKELÇİLER İNCE'Yİ SEÇER

50 güçlü ülkenin büyükelçilerinin kendisini aradığını söyleyen Muharrem İnce'nin sözlerini hatırlatan Bozdağ: "Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki 'Tayyip Bey kaybetsin Muharrem İnce kazansın' ister ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşka

Tarih : 21 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Hükümetten Çarpıcı Seçim Yorumu: Büyükelçiler İnce'yi Seçer(9/10)5

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili, "Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 50 güçlü ülkenin büyükelçilerinin kendisini aradığını ve onlarla görüştüğünü söylediğini aktardı.

"TAYYİP BEY KAYBETSİN İSTERLER"

İnce'nin, "Ben kazanacağımı bunların aramasından anladım" dediğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"50 büyük ülke diyor. O ülkeleri biz biliyoruz. Muharrem İnce doğru söylüyor. Bu 50 büyük ülkenin 50'si de eminim ki 'Tayyip Bey kaybetsin Muharrem İnce kazansın' ister, hiç şüphemi yok. Neden Amerika'dan bir telefon edildi? Doğru mu eğri mi demeden Sayın İnce o telefonu kullandı. Amerika'dan telefon neyi emrediyorsa onu yaptı, konuyu Türkiye'nin gündemine getirdi. Demez mi adam, 'ben Muharrem İnce'yi telefonla oynatıyorum. Telefonla ince ince dönderiyorum, istediğimi yaptırıyorum ama bu Tayyip Erdoğan'a lafımı geçiremiyorum' demez mi adam? Onun için Amerika'ya, Avrupa'ya karşı milletinin, devletinin hukukunu koruyan gür bir sesi elbette istemezler. Buradan söylüyorum, 50 büyük ülkenin büyükelçileri sandığa gidip oy vermeyecek. Başka ülkeler Türkiye'ye cumhurbaşkanı, milletvekili seçmeyecek. Başka ülkelerin vatandaşları da oy vermeyecek. Sandıkta Akdağmadenililer, Yozgatlılar oy verecek. Büyükelçiler oy verseydi eminim İnce cumhurbaşkanı olurdu ama Türk milleti oy vereceği için Erdoğan cumhurbaşkanı olacak, AK Parti parlamentoda salt çoğunlukta iktidar olacak."

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Kaynak: haberinburada



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