HÜKÜMET'TEN ABD'YE DAHA ÖNCE DUYULMAMIŞ SÖZLERLE TEPKİ
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ABD ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi.
ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili konuşan Bozdağ, ABD ve İsrail'e daha önce duyulmamış sertlikte sözlerle yüklendi.
Büyükelçiliğin taşınması sonrası yaşanan gösterilerde 50'nin üzerinde Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösteren Bozdağ, "ABD ve İsrail'i katliamdan ötürü kınıyoruz!" dedi. ABD'yi katliama ortak olmakla suçlayan Bozdağ, "ABD artık çözümün değil sorunun kaynağıdır!" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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