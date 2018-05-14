Türkiye'den Kudüs Hamlesi! Elçiler Çağrıldı, 3 Gün Yas İlan Edildi
Ortadoğu Karıştı, Doların Ateşi Yeniden Yükseldi!
Hükümet, Mhp'nin Af Çağrısına Son Noktayı Koydu!
Süper Ligden Düşen Son Takım Osmanlıspor Oldu
Hükümet'ten Abd'ye Daha Önce Duyulmamış Sözlerle Tepki
Kızılay'dan Gazze'ye Yardım Eli! Konteynerler Tıbbı Malzemeyle Doldu
İstanbul'da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Cenk Tosun'u Oyundan Çıkaran Sam Allardyce'a Taraftardan Sert Tepki: Defol
Alanyasporlu Tzavellas: Emre Akbaba 5 Milyon Euroya Beşiktaş'ta
Fenerbahçe, Finalde İlk Maçı Rahat Aldı
Kalabalığın Ucu Bucağı Görünmedi! Taksim'de İsrail'e Lanet Yağıyor
Beşiktaş, Talisca'nın Yerine Sosa'yı Getirmeyi Planlıyor
Hizbullah, İsrail İşgali Altındaki Golan Tepeleri'ne Yapılan Saldırıyı Üstlendi
Türkmenler Sokağa Dökülmüştü, Kerkük İçin Karar Verildi!
Elçilik Açılınca Netanyahu Övgü Yağdırdı: Dünyada Abd'den Daha İyi Bir Dostumuz Yok!
Filistin'de İntifadanın Ayak Sesleri Duyulmaya Başladı: Fkö Genel Grev İlan Etti
Yıldırım, İsrail'e Ateş Püskürdü: Alçak Bir Katliam!
İnce'den Çok Tartışılacak Gazze Çıkışı! Gitmek İçin Şart Koştu
Psg'nin Yeni Teknik Direktörü Resmen Belli Oldu
Filistin Lideri Abbas İsrail Ve Abd'ye Meydan Okudu: Gösterilerimiz Devam Edecek

HÜKÜMET'TEN ABD'YE DAHA ÖNCE DUYULMAMIŞ SÖZLERLE TEPKİ


Hükümet'ten ABD'ye daha önce duyulmamış sözlerle tepki
Tarih : 14 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Hükümet'ten Abd'ye Daha Önce Duyulmamış Sözlerle Tepki(9/10)5

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ABD ve İsrail'e sert sözlerle yüklendi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili konuşan Bozdağ, ABD ve İsrail'e daha önce duyulmamış sertlikte sözlerle yüklendi.

Büyükelçiliğin taşınması sonrası yaşanan gösterilerde 50'nin üzerinde Filistinlinin şehit edilmesine tepki gösteren Bozdağ, "ABD ve İsrail'i katliamdan ötürü kınıyoruz!" dedi. ABD'yi katliama ortak olmakla suçlayan Bozdağ, "ABD artık çözümün değil sorunun kaynağıdır!" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hükümet  Ten  Abd  Ye  Daha  Önce  Duyulmamış  Sözlerle  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER