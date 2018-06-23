HÜKÜMET, PATATES FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN İLK ADIMI ATTI
TTKKMB, son dönemde yükselen patates fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.
FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE ÜRETİLEN PATATESLER MARKETLERDE ARZ EDİLECEK
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB), bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.
PATATESİN KİLOSU 1,95 LİRADAN SATILIYOR
Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.
PAZARTESİNDEN İTİBAREN İSTANBUL, İZMİR VE BURSA GİBİ BÜYÜK İLLERE DE ULAŞTIRILACAK
Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.
UYGULAMANIN PATATES FİYATLARININ DÜŞMESİNİN ARDINDAN SONLANDIRILACAĞI AÇIKLANDI
Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.
Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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